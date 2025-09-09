“Sere d’Estate 2025”: a Parco Leonardo con la B-And Wind Orchestra

Successo a Parco Leonardo per la B-And Wind Orchestra, tra swing, jazz, Morricone e Piazzolla.

Una serata di grande eleganza e coinvolgimento musicale l’appuntamento di domenica 7 settembre “Sere d’Estate 2025”, a Parco Leonardo, in piazza Michelangelo Buonarroti.

Protagonista dell’evento è stata la B-And Wind Orchestra, diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini, riconosciuto a livello nazionale per la sua versatilità nella direzione e scrittura per orchestra di fiati. L’ensemble, composto da 36 musicisti, ha saputo incantare il pubblico con un repertorio raffinato e coinvolgente che ha spaziato tra swing, jazz, celebri colonne sonore del Maestro Ennio Morricone e i tanghi appassionati di Astor Piazzolla. A rendere ancora più suggestiva la performance, la voce intensa e raffinata della cantante Anna Ragozzino, che ha emozionato i presenti con le sue interpretazioni. Particolare soddisfazione è stata espressa dal Maestro Cantarini per l’ottima acustica naturale della piazza.

Presente all’evento anche l’assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Monica Picca, che ha commentato:

“Parco Leonardo ha dimostrato di avere tutte le potenzialità per diventare uno dei nuovi poli culturali del nostro territorio. Questo è solo il primo di una serie di eventi che intendiamo portare qui per valorizzare questa località. Ringrazio tutti i musicisti, gli organizzatori e i cittadini che hanno partecipato, contribuendo a creare un’atmosfera piacevole all’insegna della cultura, della bellezza e della condivisione.”

Sere d’Estate prosegue domenica 14 settembre, alle 19, con il Fiumicino Jazz Festival, che torna ad animare gli spazi esterni del Museo del Saxofono con un appuntamento che unisce grande musica e valori universali. Protagonista della serata sarà la Red Pellini Tuba Band, nuovo progetto del saxofonista Red Pellini, che propone il suo inconfondibile repertorio di classici swing e dixieland in una veste inedita.