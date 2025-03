Rubati al “Seccy Hotel” di Fiumicino due gattini di 4 mesi

Il titolare sporge denuncia al Commissariato di Polizia allegando il filmato del furto eseguito da due ragazzi.

di Umberto Serenelli

S.O.S. furti di gatti a Fiumicino. Lo denuncia il titolare del “Seccy Hotel”, che nei giorni scorsi ha visto sottrarre due gattini di 4 mesi dal locale adiacente all’albergo.

“Li avevo chiamati Cip e Ciop ed erano diventati le mascotte del personale dell’hotel. Anche molti clienti stranieri li avvicinavano per accarezzarli”, precisa Quirino Secci, proprietario dell’attività in via delle Scuole. “Li avevo trovati quando erano molto piccoli, abbandonati vicino al cancello dell’hotel. Miagolavano in modo straziante e non nascondo che mi hanno fatto tanta tenerezza, per cui decisi di adottarli”.

L’albergatore, per prendersi cura di loro, aveva iniziato a somministrare loro delle nutrienti pappette, suggerite da un amico veterinario, che ogni pomeriggio portava ai suoi amici a quattro zampe. I gattini lo accoglievano sempre a colpi di fusa non appena varcava la soglia del magazzino dove vivevano.

“Domenica pomeriggio mi sono subito accorto che qualcosa non andava”, aggiunge. ”Ho trovato la porta del locale in cui erano ricoverati gli animali aperta. Sono entrato e nessuno mi è corso incontro, nonostante avessi le confezioni del cibo aperte. Ho iniziato a cercarli intorno all’hotel e nel giardino, ma senza alcun esito positivo. Mi è quindi venuta l’idea di visionare i filmati delle telecamere esterne dell’albergo, dove sono apparsi un ragazzo con uno zaino, da cui faceva capolino la testa di un gattino, seguito a pochi passi da una ragazza. Sono rimasto di ghiaccio, perché ho pensato a un vero e proprio “rapimento” di quelli che per i dipendenti erano diventati portafortuna”.

Particolarmente infuriato, l’albergatore non ha esitato a recarsi il giorno seguente al Commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino per sporgere denuncia per sottrazione di animali.

Nel frattempo, sui social è iniziato il tam-tam per il ritrovamento dei gattini e per impedire che vengano venduti o portati altrove. “Ho presentato la denuncia perché nell’ultimo mese si sono verificati altri casi simili”, sottolinea Secci. “L’amica Irene, che abita vicino all’hotel, nei giorni scorsi si è lamentata perché non ha più trovato il suo gatto. La stessa cosa è stata denunciata da un signore che risiede poco distante. Questo mi preoccupa molto, soprattutto dopo quello che sento in giro. L’importante è che non facciano del male ai miei micetti, che ora mi mancano tanto. Sono disposto anche a offrire una ricompensa a chi li riporterà”.

La sottrazione dei gatti è stata segnalata anche all’amministrazione comunale di Fiumicino. «Siamo dispiaciuti per questo episodio», dice la sensibile Monica Picca, assessore ai Servizi Sociali e ai Diritti degli Animali. “Di concerto con l’Asl RM 3 siamo particolarmente attenti al randagismo, e quanto accaduto ci suggerisce una maggiore attenzione sul territorio, che sarà affidata alla Polizia locale. Mi farò carico di convocare la commissione competente per affrontare i vari aspetti del problema che ora coinvolge i gatti”.