Roma, esplosione in un distributore di carburante in zona Casilino: 21 i feriti

Un violento boato ha scosso questa mattina, intorno alle ore 8, via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma. L’esplosione è avvenuta all’interno di un distributore di carburante situato nella zona Casilino, dove una cisterna è saltata in aria a seguito di un incidente. Il rumore è stato avvertito in diverse parti della città.

Secondo le prime ricostruzioni, l’intervento dei vigili del fuoco era stato richiesto per un camion che, per cause ancora da accertare, avrebbe urtato una conduttura, provocando la fuga di gas e successivamente l’esplosione.

Dieci squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente al lavoro per domare le fiamme, che si sono estese anche al deposito giudiziario situato sul retro della stazione di rifornimento. L’intervento è ancora in corso e l’area è stata completamente isolata per motivi di sicurezza.

Il bilancio provvisorio è di 21 feriti, tra cui alcuni soccorritori e un vigile del fuoco. Diverse persone sono state soccorse sul posto per ustioni e intossicazioni da fumo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre si monitora la situazione per evitare ulteriori rischi. La circolazione nella zona è stata temporaneamente bloccata.