Rifiuti abbandonati su Viale delle Meduse, ogni giorno la stessa cosa

Siamo stanchi di pagare tutti noi le tasse anche per gli “zozzoni”

Gentile redazione, ho visto che all’Isola Sacra, precisamente su un tratto di viale della Meduse, che va da via Tempio della Fortuna a via Giorgio Giorgis, su circa duecentocinquanta metri di strada c’è una discarica a cielo aperto. Allego foto dei contenitori per la spazzatura con intorno buste piene di tutto! Ma controlli no?

Ogni volta che passo in quel posto è sempre la stessa cosa. Zozzoni, incivili, ma sopratutto evasori fiscali, la fanno da padrone, tanto pagano sempre gli stessi e, se ti scordi una rata, sei segnalato e multato.

Ormai si sentono padroni della nostra città, prima andavano a cercare dei posti fuori mano per gettare i rifiuti, mentre adesso lo fanno, senza nessun problema, anche nel pieno centro. Siamo stanchi!

Lettera inviata da: Danilo C.

