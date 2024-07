Pugilato: la “stella” di Fiumicino, Giordana Sorrentino, vola alle Olimpiadi di Parigi

Entrano nel vivo le partenze degli azzurri dal Leonardo da Vinci

di Dario Nottola

Comincia la nuova avventura olimpica della campionessa di boxe di Fiumicino, Giordana Sorrentino. “Caterpillar” è partita questa mattina, dal Leonardo da Vinci, alla volta di Parigi, come comunicato dal Coni. Con lei, che si cimenterà nella categoria 50 kg, ci saranno gli altri pugili azzurri, Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Diego Lenzi(+92 kg), Sirine Chaarabi (54 kg), la medagliata olimpica Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg) ed Angela Carini (66 kg).

Entusiasmo, emozione, orgoglio. Gli atleti Italia Team si susseguono negli aeroporti del nostro Paese per partire direzione Giochi Olimpici. Ieri sono partiti dal Leonardo da Vinci gli azzurri del Beach volley, i ginnasti dell’artistica ed una parte dei canottieri. Oggi, sempre da Fiumicino, sarà la volta anche dei tiratori Federico Nilo Maldini e Paolo Monna (pistola 10 metri); ed ancora, la tennista Lucia Bronzetti; le giocatrici di tennistavolo Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli e la Nazionale maschile di pallavolo composta da Fabio Balaso, Mattia Bottolo, Alessandro Alberto Bovolenta, Gianluca Galassi, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Yuri Romanò, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti e Riccardo Sbertoli.

Da Milano Linate partiranno invece Giovanni Toti (badminton); Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa (ginnastica artistica); i ciclisti Filippo Ganna (strada e pista), Alberto Bettiol, Elisa Longo Borghini (strada), Simone Avondetto, Luca Braidot, Martina Berta e Chiara Teocchi (mountain bike); i tiratori Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo (carabina 10 metri) e Barbara Gambaro (carabina 3 posizioni 50 metri) e la Nazionale femminile di pallavolo composta da Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Loveth Omoruyi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Gaia Giovannini, Marina Lubian, Alessia Orro e Myriam Sylla.

Attesi oggi a Parigi anche i tennisti, il numero 1 de Mondo, Jannik Sinner, Simone Bolelli, Jasmine Paolini e Sara Errani e gli studenti del Corso di Management Olimpico ‘Giulio Onesti’ attivato dall’Alta Scuola di Specializzazione Olimpica del CONI.

“Le Olimpiadi di Parigi 2024 si preannunciano come un evento indimenticabile, e l’intera nazione e la città di Fiumicino saranno con il fiato sospeso a tifare per Giordana Sorrentino. – dichiara l’Assessore allo Sport, Federica Poggio – La sua presenza sul ring sarà un’ispirazione per molti giovani atleti della nostra città ed una testimonianza della passione che anima da sempre lo sport italiano.”