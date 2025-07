ZTL via Torre Clementina, una scelta non condivisa dall’Opposizione

“Solo caos e nessuna condivisione, fermiamoci e ripensiamo da capo questa decisione, valutando tutte le ipotesi”

“Una ZTL sbagliata nel merito e nel metodo. Imposta senza alcuna condivisione con le categorie, i commercianti e i cittadini. Nessun confronto, nessuna chiarezza. Il risultato? Una confusione totale” lo dichiarano i Consiglieri comunali di Opposizione.

“Non si capiva chi potesse passare e chi no – rimarcano – gli orari erano vaghi, nessuna indicazione chiara su chi fosse considerato residente. Una misura raffazzonata, calata dall’alto, che ha creato solo disagio”.

“E poi – aggiungono – se gli agenti della Polizia Locale erano presenti, non sarebbe stato più utile impiegarli per controllare il rispetto del Codice della Strada e contrastare il parcheggio selvaggio, invece di tenerli fermi a un solo varco mentre i mezzi entravano dagli altri accessi? La verità è che le forze in campo non bastavano e l’organizzazione è stata un fallimento”.

“Il parcheggio selvaggio non è stato neanche debellato – ribadiscono – come si è potuto vedere, vista l’impossibilità di muoversi per gli agenti. Siamo davanti a un’improvvisazione totale. Sembra di stare alla Corrida: confusione, scelte sbagliate, nessuna visione. A rimetterci sono sempre gli stessi: residenti e attività commerciali”.

“È ora di smetterla con i colpi di teatro – incalzano – Serve programmazione, ascolto e buon senso, non decisioni imposte e mal gestite. Fermiamoci e ripensiamo da capo questa scelta scellerata, valutando tutte le ipotesi. Inoltre, la crescita e lo sviluppo di via della Torre Clementina nascono negli anni passati quando insieme alla volontà e all’audacia dei tanti imprenditori si è deciso di avviare un percorso di valorizzazione. Un esempio di privato e pubblico che fa bene alla città”.

“Se oggi l’amministrazione Baccini intende portarlo avanti, non può farlo tradendo quello spirito di confronto e partecipazione. Deve smetterla con le decisioni unilaterali e non condivise, che finora hanno solo generato caos e arrecato ingenti danni economici alle attività, mettendo seriamente a rischio la sopravvivenza e lo sviluppo di una delle zone più importanti della città” concludono i Consiglieri comunali di Opposizione