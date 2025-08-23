Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 23 Agosto 2025

Via Passo della Sentinella, Coronas (FI): “Stop all’abbandono illecito dei rifiuti”

“Tutela ambientale e contrasto al degrado sono priorità per una città più pulita e giusta”

 

“L’individuazione dei responsabili dell’abbandono di rifiuti pericolosi in via Passo della Sentinella è un segnale forte, che dimostra come il controllo del territorio e il contrasto al degrado siano una priorità concreta. Bene ha fatto l’Amministrazione a intervenire con prontezza, confermando che la tutela ambientale non conosce pause, nemmeno ad agosto” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

 

“Gli abbandoni illeciti di rifiuti – prosegue Coronas – non sono solo un problema estetico o ambientale, ma un danno sociale ed economico. Ogni bonifica ha un costo per la collettività e penalizza i cittadini onesti. Contrastare questi fenomeni significa non solo ripristinare il decoro urbano, ma anche rafforzare il senso civico e la giustizia. L’individuazione dei colpevoli e le sanzioni previste sono strumenti indispensabili per educare e prevenire ulteriori episodi”.

 

“Per questo motivo Forza Italia continuerà a sostenere ogni intervento che vada nella direzione di una città più pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente. La collaborazione tra istituzioni e cittadini resta fondamentale: denunciare chi inquina è un atto di amore verso Fiumicino e verso le generazioni future” conclude il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas

 

 

