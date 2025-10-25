Via Foce Micina, riapertura del nido chiuso dal 2018: un segnale concreto per le famiglie

Azzolini (Energie per l’Italia): “Un risultato atteso e necessario per la comunità di Fiumicino Paese”

“Finalmente ha riaperto il Nido di Via Foce Micina. Tale apertura è passata un pò sottotraccia, nonostante sia una struttura ed un servizio cruciale per le famiglie di Fiumicino Paese. Infatti, ripercorrendo la storia, che ci ha visti in prima fila tra chi spronava l’amministrazione alla sua riqualificazione, il nido era stato chiuso nel 2018, con la promessa che sarebbe stato riammodernato e restituito alla cittadinanza” dichiara Orazio Azzolini, Presidente Circolo Energie per l’Italia – Fiumicino.

“Effettivamente – prosegue – la struttura ha subito un notevole rinnovamento, creando tra le famiglie che sono state inserite, un profondo senso di accoglienza per i loro bambini. La struttura, che ha riaperto i battenti a Ottobre 2025, ha pescato nelle liste di attesa del Comune di Fiumicino, assicurando a 60 famiglie di usufruire di un servizio fondamentale per la crescita e la formazione dei bambini”.

“Non possiamo che ringraziare gli uffici che negli anni si sono adoperati affinché venisse restituita e nella speranza che il bene venga mantenuto e gestito nel miglior modo possibile” conclude Orazio Azzolini