Vertenza ex lavoratori Alitalia: ultimo atto

Il 12 settembre Amministratori Alitalia S.p.A. e sindacati di categoria convocati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

“Come abbiamo evidenziato nelle precedenti settimane, siamo arrivati all’atto finale della vertenza Alitalia. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato, per giovedì 12 settembre, gli Amministratori di Alitalia S.p.A. e i sindacati di categoria” dichiara il Gruppo Demos Fiumicino.

“Oggetto della convocazione – spiegano gli esponenti Demos – è l’espletamento della procedura di licenziamento collettivo, per circa 2.500 ex lavoratori Alitalia, attualmente in CIGS a zero ore. Purtroppo il governo, molto impegnato nei propri ‘problemi interni’, non ha dedicato tempo, nel trovare idonee soluzioni ad uno dei più grandi licenziamenti collettivi mai effettuati nel nostro paese”.

“Nello stesso tempo, dobbiamo anche evidenziare l’insensato silenzio di tutti coloro che oggi governano la Regione Lazio, il Comune di Roma e il Comune di Fiumicino, dove di fatto risiedono la maggior parte delle famiglie interessate dal provvedimento. Queste famiglie devono essere veramente sostenute, da immediati atti formali condivisi da tutte le forze politiche, soprattutto da quelle che oggi hanno il compito di governare e difendere i residenti del nostro territorio” conclude il Gruppo Demos Fiumicino