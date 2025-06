Vecchia Scogliera, Antonelli e Di Genesio Pagliuca: “La vera notizia sarebbero azioni concrete”

“L’ordinanza del Sindaco è un atto dovuto dopo il sequestro e l’apposizione dei sigilli da parte dell’Arma”

“Grazie ai Carabinieri per aver apposto i sigilli alla Vecchia Scogliera. Da anni quel sito è una discarica abusiva che, anche in passato, avevamo cercato di bonificare, approvando una determina per la valutazione tecnico-economica per la demolizione e la relativa bonifica con costi, ahimè altissimi” lo dichiarano i consiglieri PD Erica Antonelli e Ezio Di Genesio Pagliuca.

“L’ordinanza del Sindaco Baccini, con cui si intima alla Regione Lazio e all’Amministratore unico della ditta proprietaria del fabbricato, di bonificare l’area è un atto dovuto dopo il sequestro e l’apposizione dei sigilli da parte dell’Arma, che speriamo si possa concretizzare quanto prima. La vera notizia – concludono i consiglieri dell’Opposizione – sarebbero azioni concrete”.