Tutela inquilini case ATER: approvata all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni

“Un passo avanti fondamentale, frutto del lavoro dell’opposizione”

Il Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato all’unanimità la mozione urgente presentata dai gruppi di opposizione a difesa degli inquilini ATER destinatari di lettere di diffida ingiustificate e spesso prive di trasparenza.

“Grazie alla nostra iniziativa, il Comune si impegna ora a intervenire presso ATER per chiarire le richieste economiche avanzate, sospendere gli atti contestati e sollecitare un piano di manutenzione straordinaria per gli immobili in stato di degrado” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Abbiamo inoltre ottenuto – aggiungono – l’istituzione di un tavolo permanente con ATER, tecnici e servizi sociali, affinché la tutela del diritto all’abitare non resti solo un principio, ma si traduca in azioni concrete. Un passo avanti fondamentale, frutto del lavoro dell’opposizione, che ha scelto di dare voce ai cittadini più fragili” concludono Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni