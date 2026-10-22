Treni FL5 Roma-Civitavecchia, Califano chiede la convocazione urgente della Commissione Trasporti

La consigliera regionale del Pd sollecita un confronto sulle criticità della linea ferroviaria e chiede chiarimenti sull’incontro del 3 novembre tra Regione e comitati dei pendolari

Disagi quotidiani, treni soppressi, convogli sovraffollati e corse insufficienti nelle ore di punta. Tornano al centro dell’attenzione le criticità della linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia, da tempo segnalate dai pendolari. A chiedere un intervento è la consigliera regionale del Partito Democratico, Michela Califano, che ha sollecitato la convocazione urgente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale del Lazio.

“Ho inviato questa mattina una richiesta formale al presidente Cosmo Mitrano per la convocazione urgente di una seduta della Commissione Trasporti e avere, in quell’occasione, ragguagli sull’incontro convocato per il 3 novembre prossimo dall’Assessorato regionale ai Trasporti con i comitati dei pendolari della linea FL5 Roma-Civitavecchia”, dichiara Califano.

“Collegamento sul quale purtroppo – aggiunge – esistono criticità strutturali, corse insufficienti nelle ore di punta, treni soppressi, informazioni poco chiare, convogli affollati anche a causa dei flussi crocieristici, più volte segnalate dai comitati e oggetto di confronto con la Regione e Trenitalia”.

“Ritengo che la Commissione debba essere tempestivamente informata degli esiti di tale tavolo tecnico-politico e delle eventuali misure che verranno adottate”, conclude Michela Califano.