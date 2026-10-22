Trasporto scolastico per studenti con disabilità, Bonanni-Petrillo-Calicchio: “Basta teatrini, il Comune revochi l’appalto”

I consiglieri di opposizione chiedono di valutare la revoca della parte dell’appalto relativa al trasporto degli studenti con disabilità e l’avvio di una nuova procedura specifica

“Fa quasi sorridere leggere le dichiarazioni del consigliere Mauro Stasio che prima in aula consiliare esprime dubbi e perplessità sulla protesta dei genitori, dichiarando che in realtà il problema non esiste e dopo giorni e giorni fa finta di correre in soccorso. Ma il consigliere Stasio si ricorda di essere in maggioranza?”. Lo dichiarano Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche, Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Paolo Calicchio, Consigliere comunale PD

“Le criticità che oggi denuncia le segnaliamo da mesi, indicando anche la soluzione: questo servizio doveva rimanere nell’ambito del sociale, con una gestione costruita sulle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie. Le famiglie non hanno bisogno di assistere a un teatrino politico, con esponenti della maggioranza che scoprono oggi problemi che avrebbero dovuto prevenire. Chi governa deve assumersi la responsabilità delle scelte fatte e intervenire quando queste non funzionano.”

“Adesso bisogna smettere di girare intorno al problema. Il Comune – proseguono – deve verificare la possibilità di revocare la parte dell’appalto relativa al trasporto degli studenti con disabilità, nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle procedure previste, e avviare una nuova procedura specifica, costruita sulle reali necessità di questi ragazzi. È questa la strada da valutare seriamente, non l’ennesimo annuncio di incontri e confronti. Stasio afferma che il compito dei consiglieri di maggioranza è segnalare ciò che non funziona e contribuire a migliorarlo. Bene: allora chieda conto alla propria Amministrazione delle scelte compiute e delle soluzioni che intende adottare. Noi lo facciamo da mesi, dai banchi dell’opposizione. Adesso servono atti concreti, non altre dichiarazioni.” Concludono Bonanni, Petrillo e Calicchio.