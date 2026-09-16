Trasporto scolastico e disabili, Califano (Pd): “Inaccettabile scaricare i ritardi sui lavoratori”

La consigliera regionale critica l’amministrazione di Fiumicino dopo la comunicazione inviata alle famiglie: “Mancano tutele per il personale e una corretta gestione dell’affidamento del servizio”

“L’email inviata alle famiglie, con cui si addossano i ritardi nell’avvio del trasporto scolastico e del trasporto per persone con disabilità ai lavoratori in stato di agitazione, è, per usare un eufemismo, sbalorditiva e del tutto inappropriata” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Se oggi questi servizi essenziali non partono – aggiunge – la colpa è unicamente di un’amministrazione incapace di garantire le più elementari clausole sociali a tutela del personale e di affrontare una procedura ordinaria come l’affidamento di un servizio”.

“D’altronde, questi anni di centrodestra ci hanno insegnato una cosa: siamo di fronte alla peggiore amministrazione di sempre, sotto ogni punto di vista. Quando qualcosa non funziona, la colpa è sempre dei cittadini o dei lavoratori. Mai è successo che questa giunta si sia assunta la minima responsabilità per i propri fallimenti. Alle famiglie e ai 60 dipendenti del servizio di trasporto va la mia solidarietà e la mia vicinanza per quanto sta accadendo” conclude Michela Califano