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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 16 Settembre 2026

Trasporto scolastico e disabili, Califano (Pd): “Inaccettabile scaricare i ritardi sui lavoratori”

La consigliera regionale critica l’amministrazione di Fiumicino dopo la comunicazione inviata alle famiglie: “Mancano tutele per il personale e una corretta gestione dell’affidamento del servizio”

 

“L’email inviata alle famiglie, con cui si addossano i ritardi nell’avvio del trasporto scolastico e del trasporto per persone con disabilità ai lavoratori in stato di agitazione, è, per usare un eufemismo, sbalorditiva e del tutto inappropriata” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria dell’Unione Comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

 

“Se oggi questi servizi essenziali non partono – aggiunge – la colpa è unicamente di un’amministrazione incapace di garantire le più elementari clausole sociali a tutela del personale e di affrontare una procedura ordinaria come l’affidamento di un servizio”.

 

 

“D’altronde, questi anni di centrodestra ci hanno insegnato una cosa: siamo di fronte alla peggiore amministrazione di sempre, sotto ogni punto di vista. Quando qualcosa non funziona, la colpa è sempre dei cittadini o dei lavoratori. Mai è successo che questa giunta si sia assunta la minima responsabilità per i propri fallimenti. Alle famiglie e ai 60 dipendenti del servizio di trasporto va la mia solidarietà e la mia vicinanza per quanto sta accadendo” conclude Michela Califano

 

 

 

 

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Califano Trasporto disabili Trsporto scolastico
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