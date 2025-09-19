Trasporto disabili, Petrillo: “Scuola iniziata, servizio ancora fermo”

“L’amministrazione faccia subito chiarezza e garantisca la continuità del servizio“

“La scuola è iniziata ormai da diversi giorni ma il trasporto per gli alunni con disabilità è ancora fermo. Una situazione inaccettabile, che continua a scaricare sulle famiglie il peso di ritardi e incertezze dell’amministrazione comunale” lo dichiara Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio.

“Nonostante sembri che l’appalto sia stato riassegnato – rimarca – ad oggi i genitori non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Le famiglie restano così nell’incertezza, e i ragazzi con disabilità ancora non possono usufruire dei pulmini che dovrebbero garantirne il diritto alla mobilità e allo studio”.

“È una situazione gravissima che richiede chiarezza trasparenza e soprattutto risposte immediate – incalza Petrillo – Non possiamo permettere che siano i ragazzi disabili e le loro famiglie a pagare il prezzo di inefficienze e ritardi amministrativi”.

“L’amministrazione faccia subito chiarezza e garantisca la continuità del servizio, perché i diritti dei più fragili non possono essere messi in discussione. Ancora una volta siamo di fronte all’ennesima conferma di un Comune nel caos, incapace di dare risposte concrete ai cittadini” conclude il Capogruppo Lista Civica Ezio