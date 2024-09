Trasporti pubblici primo giorno di scuola, presentata dal consigliere Petrillo interrogazione urgente

“Il giorno 11 settembre segnerà l’inizio delle lezioni al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Maccarese. Tuttavia, con un’unica uscita prevista alle ore 12:00 per tutti gli studenti, si prevede un notevole affollamento presso le fermate degli autobus, con il rischio di ritardi e disagi per il rientro a casa” lo dichiara Angelo Petrillo, Consigliere Comunale di Fiumicino.

“Per questo motivo – rimarca – ho presentato un’interrogazione urgente all’Assessore ai Trasporti, chiedendo se siano stati previsti mezzi aggiuntivi o un potenziamento delle linee per gestire l’affluenza prevista. È fondamentale garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti gli studenti, evitando sovraffollamenti e ritardi”.

“Allo stato attuale, dalle verifiche effettuate, non ci risultano potenziamenti del trasporto. Resto in attesa di un riscontro rapido e di misure concrete per assicurare un regolare svolgimento del primo giorno di scuola” conclude Petrillo