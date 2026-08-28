Trasporti, Di Genesio Pagliuca e Calicchio: “Non basta una commissione, serve un Consiglio straordinario”

I consiglieri comunali intervengono sulle criticità del trasporto pubblico locale e scolastico: nel mirino disservizi, ritardi, incertezze per lavoratori e famiglie e la gestione del servizio dedicato agli studenti con disabilità

Trasporto pubblico locale e scolastico tornano al centro del dibattito politico cittadino. A pochi giorni dalla convocazione, prevista per l’8 settembre, di una commissione consiliare dedicata alle due delicate questioni, i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio alzano il livello dello scontro e chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario.

Secondo i due esponenti dell’opposizione, infatti, una sola commissione non sarebbe sufficiente a fare chiarezza sulle numerose criticità che da mesi interessano il Tpl e sull’incertezza che accompagna la nuova organizzazione del trasporto scolastico, con particolare attenzione al servizio rivolto agli studenti con disabilità e alla situazione dei lavoratori coinvolti.

“Con grandi proclami il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini insieme alla consigliera Francesca De Pascali, hanno annunciato, finalmente, la convocazione di una commissione consiliare dedicata alla questione trasporti, tra Tpl e scolastico” affermano i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio.

“Il prossimo 8 settembre si discuterà, infatti – proseguono – della nuova gestione del servizio di trasporto pubblico locale e dell’annosa questione del trasporto scolastico per studenti disabili. Tutto ciò ci sembra alquanto anacronistico dato che di certo non può bastare una commissione, neanche congiunta con il sociale e la scuola, a chiarire quanto di nebuloso e drammatico ci sia nella gestione di tali servizi”.

“Sono ormai evidenti i ritardi dell’Amministrazione rispetto a tali problematiche – ribadscono Di Genesio Pagliuca e Calicchio – i cittadini sono esasperati dalla gestione del TPL, caratterizzata, soprattutto negli ultimi mesi, da continui disservizi, corse saltate, autisti in sciopero per i ritardi nel pagamento degli stipendi, utenti lasciati a piedi, mezzi spesso guasti e linee ormai quasi fantasma. A breve vi sarà questo fantomatico passaggio alle nuove unità di rete regionali, che a parole sembrano garantire un capillare servizio sul territorio, ma sappiamo bene quanto una gestione non diretta delle corse ed uno scarso coordinamento possano acuire disservizi e problematiche in essere”.

“Non parliamo poi – aggiungono – di tutto ciò che concerne la futura organizzazione del trasporto scolastico che con il passaggio alla nuova ditta sta creando una situazione di totale frustrazione e incertezza per i lavoratori. A questo si somma la tragica e incomprensibile organizzazione del servizio per gli studenti disabili e per coloro che in precedenza, come operatori e autisti, si occupavano della loro gestione. Tutto ciò non dimenticando che la scuola praticamente sta aprendo e nessuno finora è stato concretamente informato sulla sorte di operatori e ragazzi”.

“Data la concreta preoccupazione che sta emergendo tra i cittadini non basta di certo la convocazione di una singola commissione consiliare a rimuovere la nebbia e la lacune di tutta la gestione trasporti. Abbiamo pertanto sollecitato la convocazione di un consiglio comunale straordinario su tali tematiche, affinchè sia concretamente fatta chiarezza sul Tpl e il trasporto scolastico che rischia a settembre di divenire un vero dramma per la città” concludono i consiglieri Di Genesio Pagliuca e Calicchio