Traffico e viabilità, Petrillo: “Servono soluzioni subito, non annunci senza atti concreti”

“Ci impegneremo nei prossimi giorni a portare proposte concrete per un piano di mobilità più inclusivo”

“Negli ultimi giorni, abbiamo visto esponenti della maggioranza e rappresentanti dei comitati di quartiere sollevare il problema del traffico ingestibile nella nostra zona, spesso attribuendo la responsabilità ai comuni limitrofi. Anche il sindaco, attraverso la stampa, ha anticipato l’introduzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) per alcune strade” lo dichiara Angelo Petrillo, consigliere comunale Lista Civica Ezio.

“Come rappresentanti di questa comunità – prosegue – siamo pronti a confrontarci responsabilmente e razionalmente, per trovare soluzioni concrete. Tuttavia, è necessario un approccio sistemico che non si limiti ad annunci ‘acchiappa click’ ma includa altre azioni complementari per affrontare il problema nella sua complessità e soprattutto studi condivisi propedeutici all’elaborazione di atti amministrativi”.

“Riteniamo necessario considerare un insieme di interventi – sostiene Petrillo – che includa la revisione degli orari di uscita dal lavoro per ridurre i picchi di traffico, l’incremento dell’efficienza e del numero di mezzi di trasporto pubblico, un miglioramento della viabilità urbana, un aumento dei sistemi di mobilità sostenibile e dei percorsi pedonali sicuri e una soluzione alternativa alla viabilità esistente nella zona del Ponte 2 Giugno“.

“Facciamo un appello – rimarca – per affrontare questi temi nelle sedi appropriate, come le commissioni e i consigli comunali, dove possiamo discutere soluzioni in modo approfondito e collaborativo e dove sino ad ora non si è mai visto un atto su cui discutere. È infatti evidente che le decisioni non possono basarsi solo su dichiarazioni alla stampa”.

“Per esempio, com’è possibile, in una situazione come quella attuale, visibile a tutti, sostenere un progetto di espansione del porto crocieristico che porterà solo più autobus e traffico sul nostro territorio, senza alcun adeguamento delle strade e in totale assenza di opere di infrastruttura? È ormai urgente un approccio di sistema che garantisca non solo l’alleggerimento del traffico, ma anche una migliore qualità della vita per i cittadini. Ci impegneremo nei prossimi giorni a portare proposte concrete e a contribuire con idee pratiche per un piano di mobilità più inclusivo, sostenibile e compatibile con le esigenze della nostra Città” conclude Angelo Petrillo