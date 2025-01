TPL, circa 50 gli autisti della società Trotta ancora senza stipendio

Di Genesio Pagliuca, Bonanni e Calicchio: “Caroccia la smetta di guardare sl passato e inizi a fornire risposte concrete”

“A quasi dieci giorni dalla scadenza del 20 gennaio, circa 50 autisti della società Trotta non hanno ancora ricevuto lo stipendio. Si tratta di lavoratori che, quotidianamente, garantiscono un servizio pubblico essenziale per il nostro territorio, e che ora si trovano ad affrontare gravi incertezze economiche e i disagi che ne conseguono” Lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD; Barbara Bonanni, Vicepresidente Commissione Trasporti e Paolo Calicchio, Vicepresidente Consiglio Comunale.

“Ad oggi – proseguono – gli stipendi non sono stati accreditati, e abbiamo avuto notizia che solo lunedì 27 gennaio è stata attivata la procedura di liquidazione alla ditta Trotta, che consentirà il pagamento degli stipendi, anche se ancora non è dato sapere con precisione quando”.

“In questo contesto, sorprendono e preoccupano le dichiarazioni dell’assessore ai Trasporti, Angelo Caroccia – ribadiscono Di Genesio Pagliuca, Bonanni e Calicchio – che prima ha dichiarato di essersi attivato sin dal primo giorno per la risoluzione del problema, e poi, come ormai tradizione di questa maggioranza, ha cercato di scaricare le responsabilità sul passato, minimizzando la gravità della vicenda e dimostrando una preoccupante mancanza di sensibilità e responsabilità da parte sua e della maggioranza”.

“È giunto il momento che l’assessore Caroccia smetta di guardare al passato e inizi a fornire risposte concrete ai lavoratori e agli utenti del servizio. Chiediamo con fermezza che l’amministrazione comunale mantenga alto il livello di attenzione sulla questione al fine di evitare il ripetersi di situazioni come quella che si sta verificando in questi giorni. Inoltre, sollecitiamo con urgenza la convocazione della Commissione competente per chiarire tutti gli aspetti critici dell’appalto in corso. I lavoratori e gli utenti del servizio meritano rispetto e certezze” concludono il Capogruppo PD, la Vicepresidente Commissione Trasporti e il Vicepresidente Consiglio Comunale