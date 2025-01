TPL al Collasso. Bonanni: “Dove sono i mezzi previsti dal contratto?”

“Chiedo alla Presidente De Pascali di convocare con urgenza la Commissione Trasporti”

“Questa mattina, con la ripresa delle attività della città dopo le vacanze natalizie, gli utenti hanno segnalato anomalie del servizio di trasporto pubblico locale, come l’utilizzo di mezzi adibiti a noleggio con conducente, non accessibili ai disabili, su alcune delle linee con maggior affluenza, anche scolastiche, e il mancato passaggio della linea 9″ afferma Barbara Bonanni, Consigliera di Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Ancora una volta Fiumicino si distingue per una gestione del tutto anomala – rimarca – con utilizzo di mezzi che non sono quelli previsti dal contratto e oggettiva diminuzione della capienza per gli utenti, nonché assenza della pedana per i disabili, dimensioni inadeguate alle carreggiate e alle altezze delle alberature”.

“Abbiamo inoltre appreso in questi giorni dai TG – aggiunge la consigliera dell’Opposizione – che i mezzi di Fiumicino sono impegnati nel trasporto pubblico in altre regioni, cosa che ritengo gravissima, e soprattutto che sia inaccettabile che la nostra città debba subire questi disservizi, ancor di più a Giubileo iniziato”.

“Chiedo alla Presidente De Pascali, che non ha ancora affrontato la tematica nelle sedi oppurtune, di convocare con urgenza la Commissione Trasporti, al fine di verificare cosa sta accadendo e la presenza di regolari autorizzazioni, anche comunali, con l’assessore e le aree competenti, al fine di mettere in atto tutte le strategie necessarie a far sì che la nostra città abbia un servizio di trasporto adeguato alle proprie necessità e soprattutto per il quale sta pagando” ha concluso Barbara Bonanni