Tariffe taxi nel caos: la Giunta approva, corregge e sospende

Zorzi, Bonanni e Antonelli attaccano l’amministrazione: “Scelte incoerenti, cittadini e operatori penalizzati da continue marce indietro”

“L’amministrazione comunale è nel caos più totale. A testimoniarlo solo le tariffe taxi, per il quale è stata fatta una delibera a metà luglio, per poi cambiarla ad agosto e adesso, con un’ultima delibera, sospende tutto. Ma si può andare avanti così? È l’ennesima dimostrazione di come questa Giunta non abbia una linea chiara e finisca per creare solo confusione e danni, anche economici, a cittadini e operatori” lo dichiarano Fabio Zorzi, Consigliere Comunale PD; Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche ed Erica Antonelli, Consigliera Comunale PD

“Parliamo di – proseguono – un servizio delicato come quello dei taxi, che riguarda la mobilità quotidiana e che richiederebbe attenzione e programmazione seria. Invece prima si approvano tariffe con anomalie già segnalate, poi si corre ai ripari, e infine si sospende tutto per tornare a verifiche che avrebbero dovuto essere fatte prima di portare l’atto in Giunta”.

“È inaccettabile governare con leggerezza temi così importanti, giocando a scaricare errori e responsabilità sugli uffici. Questa città ha bisogno di serietà e di scelte chiare, non di una continua marcia indietro che danneggia la credibilità dell’Ente e lascia i cittadini nell’incertezza. Ancora una volta assistiamo a una maggioranza che naviga a vista, senza un progetto e senza capacità di governare la città” concludono Fabio Zorzi, Barbara Bonanni ed Erica Antonelli