TARI, Onorati e D’Intino: “Le tariffe del Comune di Fiumicino non sono aumentate”

“L’importo finale delle bollette è cresciuto di pochi euro per una norma nazionale, non dell’Amministrazione comunale”

“Continuano a circolare dichiarazioni che cercano di far passare un messaggio fuorviante, ma i cittadini meritano chiarezza. Le tariffe TARI del Comune di Fiumicino non sono aumentate” lo affermano il vice sindaco Giovanna Onorati e l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino.

“I numeri parlano chiaro – ribadiscono – basta leggere l’informativa allegata ai bollettini recapitati agli utenti. Come già spiegato, l’importo finale delle bollette è cresciuto di pochi euro non per una scelta dell’amministrazione, ma per una norma nazionale“.

“L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la Delibera 133 del 1° aprile 2025, ha introdotto per tutti i Comuni italiani – spiegano Onorati e D’Intino – una nuova componente perequativa di 6 euro a utenza. Questa quota non resta nelle casse del Comune, ma viene interamente trasferita allo Stato tramite la CSEA, per finanziare il Bonus Sociale Rifiuti. Un meccanismo di solidarietà che consentirà di scontare la Tari del 25% alle famiglie in condizioni di disagio economico, secondo i criteri che ARERA definirà insieme a INPS”.

“Chi oggi denuncia un ‘aumento’ sa bene che questa quota aggiuntiva è stabilita a livello nazionale ed è destinata a una finalità di equità e giustizia sociale – rimarcano gli Assessori del Comune di Fiumicino – È troppo facile e poco corretto, confondere una misura di perequazione con un aumento di tariffa deciso dal Comune. L’Amministrazione Comunale non nasconde nulla: i dati sono pubblici e trasparenti. I cittadini non devono credere a chi alimenta confusione, ma leggere le carte. Le tariffe approvate dal Comune sono le stesse dell’anno scorso. Chi strumentalizza qualche euro in più dovrebbe piuttosto spiegare perché non ritiene giusto sostenere le famiglie più fragili”.

“Noi continuiamo a lavorare per garantire servizi migliori, tariffe eque e trasparenza totale. Se qualcuno ha dubbi, consulti le delibere e le normative nazionali, oppure legga quanto scritto nell’informativa Tari, arrivata in tutte le case con i bollettini, redatta e sottoscritta dall’area Bilancio del Comune di Fiumicino, non dalla politica che, con la massima trasparenza, informa i contribuenti” concludono il vice sindaco Giovanna Onorati e l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino