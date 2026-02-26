Sviluppo dell’aeroporto, Evoluzione Comune incontra i cittadini il 28 febbraio al mercato del sabato

L’associazione: “Un’occasione di crescita ambientale, occupazionale ed economica per il territorio”

Sabato 28 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.00, l’associazione Evoluzione Comune APS sarà presente con un banchetto informativo presso il plateatico del mercato settimanale di Fiumicino per sostenere il progetto di sviluppo dell’aeroporto Leonardo da Vinci.

L’iniziativa, spiegano i rappresentanti dell’associazione, nasce con l’obiettivo di informare e coinvolgere la cittadinanza su un progetto ritenuto strategico per il futuro del territorio.

“Lo sviluppo della nostra città è sempre andato di pari passo con quello aeroportuale e la maggior parte dei concittadini ha usufruito dello scalo per viaggi di lavoro o di piacere – sottolinea Evoluzione Comune, che definisce il piano – una grande opportunità di crescita sotto il profilo ambientale, occupazionale, sia diretto che indotto, economico e turistico”.

Nel documento diffuso dall’associazione vengono inoltre elencati alcuni elementi ritenuti qualificanti del progetto, tra cui interventi per la riduzione dell’inquinamento acustico nelle zone di Isola Sacra, Fiumicino, Focene e Fregene, la realizzazione di un parco archeologico di circa 85 ettari “Più grande di Villa Borghese”, evidenziano e lo sviluppo di ciclovie, biovie e soluzioni di mobilità sostenibile.

Tra le opere citate figurano anche una linea ferroviaria a basso impatto ambientale per collegare l’aeroporto con il centro cittadino, la valorizzazione della piana agricola di Maccarese, la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Arrone e uno studio epidemiologico sugli impatti sanitari, da realizzare in collaborazione con la Asl RM3, “Per garantire la massima tutela ai cittadini”.

L’associazione richiama inoltre le compensazioni indicate dal Comune di Fiumicino, tra cui il completamento delle complanari alla A91, la realizzazione dell’asse di connessione A12-A91 e la rimodulazione della viabilità di viale Coccia di Morto. Sul fronte economico e occupazionale, Evoluzione Comune cita stime che parlano di circa 13mila nuovi posti di lavoro entro il 2046 e di oltre 5 miliardi di euro di valore aggiunto per il territorio.

Infine, l’invito dell’Associazione rivolto alla comunità: “Partecipare, informarsi e condividere, per contribuire al dibattito sul futuro dello sviluppo cittadino”.