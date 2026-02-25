Sviluppo aeroportuale: quarta pista quali conseguenze per Aranova?

Assemblea pubblica del Comitato FuoriPISTA per informare e discutere il progetto e le possibili alternative

Il Comitato FuoriPISTA ha indetto un’assemblea pubblica per sabato 7 marzo alle ore 17.30, che si terrà nella sala adiacente la Parrocchia N.S. di Fatima ad Aranova.

L’incontro vedrà la partecipazione di associazioni, realtà civiche, rappresentanti politici locali, esperti e cittadini, con l’obiettivo di approfondire e discutere il progetto di sviluppo aeroportuale e le sue ricadute sul territorio.

Durante l’assemblea il Comitato FuoriPISTA illustrerà limiti, contraddizioni e criticità del progetto presentato da ADR relativo alla quarta pista, evidenziando anche possibili alternative a un modello di sviluppo ritenuto non sostenibile.

Come si legge nella nota stampa del Comitato: “Il nuovo progetto presentato da ADR sulla quarta pista impone alla cittadinanza di conoscere le conseguenze negative di tale proposta. L’assemblea sarà un’occasione per informarsi e condividere la netta contrarietà al progetto. I temi affrontati riguarderanno la tutela della salute, il consumo di territorio e il possibile calo del valore delle abitazioni, trattati con competenza e senza retorica né ideologia”.