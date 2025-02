Strade disastrate, Di Genesio Pagliuca e Zorzi: “Un pericolo su tutto il territorio”

“Unica soluzione, in due anni di governo, è stata quella di abbassare il limite di velocità a 30 km/h”

“Il territorio di Fiumicino è ridotto a un colabrodo e le piogge di questi ultimi giorni non hanno fatto altro che peggiorare la situazione” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD

“Le condizioni delle strade in particolare nel quadrante nord, sono inaccettabili – ribadiscono – via dei Rospigliosi, via della Muratella, viale Olivetello, via delle Idrovore di Fiumicino, così come le arterie principali di Fregene, presentano buche, avvallamenti e manti stradali logorati, trasformando la viabilità in un percorso a ostacoli. Ma questi sono solo degli esempi, perché è tutto il territorio comunale a ritrovarsi in questo stato”.

“Ancora una volta – rimarcano – assistiamo a una gestione inefficace, incapace di rispettare gli impegni presi con i cittadini. E la loro unica ‘soluzione’ in due anni di governo è stata quella di abbassare il limite di velocità a 30 km/h!“.

“Sia chiaro – sottolineano Di Genesio Pagliuca e Zorzi – ridurre i limiti di velocità non ripara le buche e non restituisce sicurezza a chi percorre queste strade ogni giorno. Serve solo a scaricare ogni responsabilità sugli incolpevoli automobilisti. Inoltre la situazione non migliora neanche con l’annuncio del rifacimento del manto stradale per via Rio Marina e via Gioiosa Marea a Fregene e i tratti danneggiati di via della Muratella”.

“Il nostro territorio necessita di un piano serio di manutenzione e riqualificazione stradale, non pannicelli caldi che scaricano la responsabilità sui cittadini anziché su chi dovrebbe garantire infrastrutture adeguate. È ora che questa maggioranza dia risposte immediate e si assuma le proprie responsabilità” concludono il Capogruppo PD e il Consigliere comunale PD