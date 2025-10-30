Sportello agricolo. Erriu (Crescere Insieme): “Sostegno concreto per le imprese del territorio”

“Una promessa mantenuta e una spinta in più allo sviluppo del settore”

A Fiumicino si compie un nuovo passo a sostegno del settore agricolo, con l’avvio imminente di uno sportello dedicato alle esigenze delle realtà produttive locali. Un’iniziativa che rafforza un comparto storico e strategico per il territorio e conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il mondo agricolo.

“Saluto con entusiasmo la prossima apertura di uno sportello di sostegno al comparto agricolo, uno degli asset storici di Fiumicino, ancora oggi centrale nell’economia del nostro comune” dichiara Emilio Erriu, coordinatore lista civica Crescere Insieme.

“Era d’altronde – aggiunge – uno dei punti forti del programma della lista civica Crescere Insieme che portiamo a casa grazie all’assessore Costa, alla delegata al decentramento amministrativo la consigliera De Pascali e al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini il quale aveva recepito questa richiesta per portarla all’attenzione del sindaco in campagna elettorale”.

“Un risultato importante – rimarca Erriu – dal grande valore non solo simbolico, verrà infatti aperto a Maccarese una località che dell’agricoltura ha fatto un vanto, ma anche e soprattutto pratico, dando, ne sono sicuro, un fondamentale contributo allo sviluppo di questa attività“.

“Un ringraziamento, dunque, all’amministrazione Baccini per aver accolto un’istanza che arriva direttamente dal territorio di cui Crescere Insieme si è fatta sempre portavoce” conclude Emilio Erriu, coordinatore lista civica Crescere Insieme