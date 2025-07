Spiaggia Porto, Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni: “Con il progetto in stallo deve tornare ai cittadini”

“La spiaggia è un bene comune, non può restare ostaggio dell’immobilismo” presentata mozione dai consiglieri dell’opposizione

“È inaccettabile che ampie porzioni del nostro litorale restino interdette alla cittadinanza mentre il progetto del porto turistico e crocieristico di Isola Sacra è in una fase di stallo. Parliamo di un’opera definita ‘strategica’ in vista del Giubileo, ma la cui Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è ancora in corso e ha richiesto continue integrazioni, come sottolineato anche dalla Corte dei Conti” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Angelo Petrillo, Capogruppo Lista Civica Ezio e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Nel frattempo – proseguono – le spiagge comprese nella concessione restano chiuse, inutilizzabili. Una situazione che grida vendetta, soprattutto in piena stagione balneare, quando ogni metro di costa sottratto alla fruizione pubblica rappresenta un danno per l’intera collettività”.

“Ci chiediamo – aggiungono i consiglieri dell’Opposizione – perché i cittadini devono continuare a pagare il prezzo dell’inerzia altrui? Perché sacrificare un bene pubblico come la spiaggia in nome di un progetto bloccato e ancora privo di autorizzazioni definitive?”.

“Con una mozione, chiediamo al Sindaco e alla Giunta di attivarsi immediatamente per verificare se esistano le condizioni tecniche e amministrative per garantire, nel rispetto delle norme, l’accesso pubblico alle spiagge oggi interdette. Chiediamo inoltre che il Consiglio comunale venga aggiornato con trasparenza e regolarità sull’iter autorizzativo e sugli sviluppi progettuali. La politica deve fare la sua parte. La spiaggia è un bene comune, non può restare ostaggio dell’immobilismo“ concludono Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni

(Foto pubblicata