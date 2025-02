Sicurezza stradale. Rosati (PSI): “La nostra preoccupazione è al massimo livello”

“La situazione peggiora nettamente nelle giornate di pioggia a causa del manto stradale dissestato”

“Percorrendo sia le strade urbane che le vie di collegamento extraurbane, è frequentissimo imbattersi in interi pezzi di manto stradale dissestato con frequentissime enormi buche le quali, se per gli automobilisti possono essere causa di danni alla vettura, per un motociclista possono risultare persino mortali” lo dichiara Carlo Rosati, Segretario del Partito Socialista Italiano di Fiumicino

“La situazione peggiora nettamente nelle giornate di pioggia – ribadisce – in cui, a causa della mancata manutenzione degli scarichi, le vie si trasformano in canali e tutte le irregolarità del manto stradale vengono nascoste dall’acqua”.

“C’è inoltre da considerare – aggiunge Rosati – il grande problema, frequente in particolare nella zone di Fregene, Maccarese, Testa di Lepre e Aranova, dei cartelli stradali resi illeggibili da qualche vandalo mediante adesivi e vernici spray, fenomeno che abbiamo già segnalato tempo fa, nell’indifferenza di chi dovrebbe intervenire”.

“Tutti fattori di rischio che pesano come macigni sulla sicurezza stradale. La nostra preoccupazione è al massimo livello. Non possiamo tollerare che la totale mancanza di manutenzione, in ogni suo aspetto, della rete viaria urbana ed extraurbana, metta a repentaglio la sicurezza e la vita delle persone. Invitiamo pertanto l’Amministrazione a fare interventi sulle criticità esposte e a dimostrarsi, almeno per una volta, presente nella quotidianità della cittadinanza risolvendo e non sottovalutando quello che è il problema più grave” conclude il Segretario del Partito Socialista Italiano di Fiumicino