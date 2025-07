Sicurezza, Opposizione: “Baccini venga in Consiglio comunale e spieghi tutto”

“La chiarezza, in democrazia, passa prima di tutto dall’aula consiliare”

“Da anni denunciamo la proliferazione di parcheggi abusivi utilizzati dai car valet e le gravi irregolarità che si diffondono sul nostro territorio. Denunce sistematicamente ignorate, quando non bollate come fastidiose provocazioni. Oggi, però, all’improvviso, guarda caso proprio mentre il Comune è finito al centro di inchieste giudiziarie, il Sindaco scopre il problema e scrive al Prefetto. Cosa lo ha improvvisamente destato? È venuto a conoscenza di qualcosa di nuovo, o sapeva già e ha scelto di tacere?” lo dichiarano i Consiglieri comunali di opposizione.

“Il Primo Cittadino parla di legalità, sicurezza e infiltrazioni – aggiungono – Bene: ora venga in Consiglio comunale e spieghi. Ci dica cosa sa e perché ha deciso di intervenire solo adesso. Se esistono pericoli reali per la legalità e lo sviluppo sano della città, è suo dovere informare apertamente cittadini e istituzioni. Se invece si tratta di una mossa propagandistica, la responsabilità politica è ancora più grave”.

“Lo abbiamo chiesto – proseguono – al termine di una Commissione sui Taxi alle Commissioni congiunte Attività produttive e Urbanistica. Lo avevamo chiesto con forza già oltre un mese fa, dopo la violenta aggressione subita da Mauro Gonnelli a seguito di un post social nel qual definiva ‘irresponsabile’ la scelta di collocare migliaia di auto vicino a strutture frequentate da bambini, sottolineando i rischi connessi a un eventuale incendio o emergenza. Eppure, anche in quella circostanza l’amministrazione ha mantenuto uno strano e assordante silenzio“.

“Un silenzio anomalo per una Giunta che solitamente non perde occasione per intervenire pubblicamente e che proprio per questo è sembrato ancora più eloquente – ribadiscono – A questo si aggiunge l’incontro avvenuto mercoledì 2 luglio tra il Sindaco Mario Baccini e il Questore di Roma, Roberto Masucci, per discutere delle numerose criticità in materia di sicurezza e dei servizi amministrativi sul territorio comunale. In tale occasione, il Sindaco ha annunciato l’intenzione di coinvolgere anche il Prefetto, Lamberto Giannini, chiedendo che tali questioni vengano portate all’attenzione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.

“Siamo d’accordo: legalità e sviluppo vanno di pari passo. Ma le parole non bastano più. Ora servono atti concreti e chiarezza. E la chiarezza, in democrazia, passa prima di tutto dall’aula consiliare. Il Sindaco venga a riferire. Davanti ai cittadini e alla città” concludono i Consiglieri comunali di opposizione