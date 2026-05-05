Sicurezza, il sindaco Mario Baccini: “Nessuna escalation furti, Fiumicino resta sotto controllo”

Replica alle dichiarazioni del Pd: “Maggiore presenza delle Forze dell’Ordine e strategie condivise con Prefetto e Questore”

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini interviene per fare chiarezza sul tema della sicurezza, dopo le recenti dichiarazioni politiche che hanno riacceso il dibattito sui furti nelle abitazioni. Il primo cittadino respinge l’ipotesi di un’escalation di episodi criminosi, sottolineando come il fenomeno della microcriminalità sia diffuso a livello nazionale e ribadendo che il territorio comunale resta complessivamente sicuro. Baccini evidenzia inoltre il rafforzamento dei controlli e il costante coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza, invitando a evitare letture allarmistiche e a mantenere un approccio responsabile sul tema.

“Mai come in questo momento a Fiumicino è in atto un importante dispiegamento delle Forze dell’Ordine, che desidero ringraziare per il lavoro costante e per la presenza capillare su tutto il territorio – dichiara Baccini – La microcriminalità è purtroppo un fenomeno esteso che non riguarda soltanto Fiumicino, ma tutto il contesto nazionale. Nonostante questo, il nostro Comune continua a distinguersi come un territorio complessivamente sicuro e ben controllato.”

“Ritengo che – aggiunge – alimentare un clima di allarme e diffondere una percezione di insicurezza tra i cittadini non sia una scelta responsabile da parte della politica. Parlare di un’escalation di furti è un’affermazione inesatta e fuorviante: si tratta di problematiche che, purtroppo, si sono verificati anche negli anni passati e non rappresentano una novità. È importante affrontare il tema con serietà evitando letture strumentali.”

“Ho incontrato più volte il Prefetto e il Questore per definire strategie condivise finalizzate a migliorare la sicurezza su tutto il territorio – rimarca – I risultati sono sotto gli occhi di tutti e trovano conferma anche nel recente bilancio presentato dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha sottolineato l’intensificazione dei controlli e i risultati ottenuti nel contrasto alla criminalità predatoria e alla cosiddetta ‘mala movida’ nella nostra Città”.

“Siamo consapevoli che alcune zone presentano criticità maggiori e stiamo intervenendo in maniera mirata anche in questi contesti. A Parco Leonardo, nei giorni scorsi, la Polizia Locale e i Carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione di sgombero per un’occupazione abusiva in via del Perugino. Continueremo a mettere in campo tutte le azioni possibili per rafforzare ulteriormente i livelli di sicurezza sul territorio e daremo priorità alle zone maggiormente esposte.” conclude Mario Baccini