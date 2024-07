Sicurezza: il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, risponde alle critiche dell’opposizione

“Continueremo a lavorare a dispetto di chi parla ma non ha agito nei suoi 10 anni di governo”

Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, risponde alle critiche riguardanti l’amministrazione sulla misure poste in atto per la sicurezza nel Comune di Fiumicino, esprimendo chiarezza sulla situazione attuale e sottolineando i progressi compiuti dalla nuova amministrazione.

“Per dieci lunghi anni, l’ex Vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca e la squadra di governo di Montino hanno guidato il Comune di Fiumicino. Tuttavia, le promesse fatte agli elettori durante la campagna elettorale ed il loro mandato non hanno prodotto gli effetti desiderati sulla città. Oggi ci troviamo infatti ad affrontare problematiche incancrenite a causa di un investimento politico debole e poco attento, soprattutto in termini di sicurezza” dichiara Roberto Severini

“Grazie ad una collaborazione costante, con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale – prosegue – che stanno lavorando instancabilmente per contrastare gli illeciti sul nostro territori, abbiamo incrementato la presenza di agenti specialmente nei fine settimana e durante il periodo estivo. Trovo quindi completamente sconsiderate le parole del consigliere del PD che cerca di gettare fango sul lavoro di squadra che stiamo conducendo con la massima attenzione per il bene di tutti i cittadini”.

“Lo spostamento delle caserme – aggiunge Severini – come definito da Ezio di Genesio Pagliuca, rappresenta un’azione importante di decentramento dei commissariati e degli uffici di Polizia Locale e di altri servizi rivolti al cittadino, fondamentale, data l’estensione del nostro comune. Mi chiedo perché la precedente amministrazione non abbia mai messo in atto un’operazione di così alto profilo a favore dell’intera città. Inoltre, ritengo poco opportuno da parte di un rappresentante delle istituzioni minimizzare le Ordinanze Sindacali volte a tutelare il benessere degli abitanti nelle ore destinate al riposo, senza voler interferire in alcun modo con il lavoro di giardinieri e muratori”.

“L’attuale maggioranza è da sempre aperta ad un dialogo costruttivo cercando le soluzioni migliori per il bene comune, ma i toni utilizzati dal Consigliere non lasciano spazio a molte possibilità, poiché evidenziano una politica disfattista che tende solo alla critica anche quando non è di nessuna utilità per li cittadini, che immagino siano stufi di assistere a scaramucce tra politici e vogliano vedere il risultato di azioni concrete. Mi chiedo piuttosto come invece la sinistra abbia affrontato il problema durante i suoi dieci anni di mandato. Continueremo a lavorare a dispetto di chi parla ma non ha agito quando poteva ed invece critica le mosse di chi mette in campo azioni pratiche” conclude il Presidente del Consiglio Comunale