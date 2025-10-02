Sicurezza e viabilità, la Commissione Lavori Pubblici accelera sugli interventi

Il presidente Feola: “Decisioni condivise e sopralluoghi tecnici per migliorare la vivibilità del territorio”

“Nel corso dell’ultima riunione della Commissione Lavori Pubblici abbiamo affrontato due temi centrali per la viabilità del nostro territorio” lo dichiara il Consigliere comunale Roberto Feola, Presidente della Commissione.

“In particolare – spiega – siamo tornati su Via della Stazione di Palidoro, già oggetto di approfondimento nei mesi scorsi. All’unanimità, insieme ai commissari presenti, abbiamo deciso di procedere alla pedonalizzazione del tratto antistante l’ingresso della stazione ferroviaria, mettendo così in sicurezza il transito della parte attualmente utilizzata come parcheggio. L’intervento sarà preceduto dai necessari sopralluoghi tecnici da parte della Polizia Locale e degli Uffici Lavori Pubblici, considerando anche l’ipotesi di poter spostare il parcheggio in una porzione di terreno molto vicina alla stazione”.

“Abbiamo inoltre riaperto – aggiunge – la discussione su Via Hermada, tema già seguito e sul quale erano state raccolte numerose segnalazioni dei cittadini, soprattutto in merito alla richiesta di introdurre un senso unico di marcia. Già in passato la Commissione aveva valutato le prime ipotesi, anche con il contributo della Polizia Locale. Ho ritenuto opportuno aggiornare il confronto, chiedendo che vengano predisposte nuove relazioni tecniche sia dalla Polizia Locale che dagli Uffici Lavori Pubblici. L’obiettivo è valutare soluzioni e analizzarlo non solo per la singola via, ma per il quadrante viario, al fine di alleggerire una criticità che negli anni si è aggravata per densità e flussi di traffico. Una volta raccolte le relazioni, la Commissione svolgerà una seduta itinerante sul posto, così da analizzare direttamente la situazione e ipotizzare soluzioni praticabili e condivise”.

“Nella scorsa settimana – prosegue – è stata trattato l’ordine del giorno riguardante Via Taurisano, una criticità che è stata valutata con i commissari per trovare una soluzione rapida al transito dei bambini dal campo rugby e ovviamente alla messa in sicurezza anche per i residenti, con i tecnici comunali ci aggiorneremo tra qualche settimana per capire concretamente quale sarà il da farsi e dare poi l’indirizzo per procedere affinché si possano mettere in sicurezza i pedoni“.

“Con queste azioni confermiamo la volontà della Commissione, in linea con la maggioranza, di portare avanti sia gli interventi programmati che quelli urgenti, affrontando problematiche anche annose e irrisolte. Lo facciamo con spirito costruttivo e con l’obiettivo concreto di migliorare la viabilità e la vivibilità della nostra città“ conclude Roberto Feola, Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino