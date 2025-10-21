Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 21 Ottobre 2025

Sicurezza e decoro, Forza Italia in azione sul territorio

Coronas: “Diamo risposte immediate alle criticità segnalate, per una Fiumicino più sicura e vivibile”

 

Forza Italia in prima linea per la sicurezza e il decoro della città. Negli ultimi giorni il gruppo consiliare, insieme all’amministrazione comunale, è intervenuto su diverse criticità segnalate dai cittadini, da Parco Leonardo a Maccarese fino a Isola Sacra, per dare risposte concrete e immediate alle esigenze del territorio.

 

Negli ultimi giorni siamo intervenuti su diverse criticità segnalate dai cittadini, da Parco Leonardo a Maccarese, fino a Isola Sacra. La sicurezza e il decoro urbano restano al centro del nostro impegno amministrativo” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino.

 

“Come gruppo di maggioranza – prosegue – sosteniamo con convinzione l’azione del sindaco e della Giunta, che stanno affrontando le problematiche in modo concreto, con interventi mirati su sicurezza e decoro urbano”.

 

“Forza Italia continuerà a garantire un contributo costruttivo e responsabile, mantenendo un dialogo costante con i cittadini e con le associazioni del territorio. L’obiettivo è rendere Fiumicino una città sempre più sicura, curata e accogliente, all’altezza del suo ruolo strategico nel Lazio” conclude Alessio Coronas

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Alessio Coronas
Articoli correlati
Cronaca

Trasporto scolastico, ritardi e solleciti: la commissione punta il dito sull’azienda Fratarcangeli

martedì, 21 Ottobre 2025
Focus

Halloween a Portus: laboratori didattici per bambini

martedì, 21 Ottobre 2025
Attualità

Al via “La Bottega del Tempo”: Fiumicino tra storie di Mare, di Terra e di Tempo

martedì, 21 Ottobre 2025
Politica

Sicurezza e decoro, Forza Italia in azione sul territorio

martedì, 21 Ottobre 2025
Cronaca

Fiumicino: il comitato “IN PISTA” schiera il suo sì alla Quarta Pista

martedì, 21 Ottobre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz