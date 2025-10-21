Sicurezza e decoro, Forza Italia in azione sul territorio

Coronas: “Diamo risposte immediate alle criticità segnalate, per una Fiumicino più sicura e vivibile”

Forza Italia in prima linea per la sicurezza e il decoro della città. Negli ultimi giorni il gruppo consiliare, insieme all’amministrazione comunale, è intervenuto su diverse criticità segnalate dai cittadini, da Parco Leonardo a Maccarese fino a Isola Sacra, per dare risposte concrete e immediate alle esigenze del territorio.

“Negli ultimi giorni siamo intervenuti su diverse criticità segnalate dai cittadini, da Parco Leonardo a Maccarese, fino a Isola Sacra. La sicurezza e il decoro urbano restano al centro del nostro impegno amministrativo” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Fiumicino.

“Come gruppo di maggioranza – prosegue – sosteniamo con convinzione l’azione del sindaco e della Giunta, che stanno affrontando le problematiche in modo concreto, con interventi mirati su sicurezza e decoro urbano”.

“Forza Italia continuerà a garantire un contributo costruttivo e responsabile, mantenendo un dialogo costante con i cittadini e con le associazioni del territorio. L’obiettivo è rendere Fiumicino una città sempre più sicura, curata e accogliente, all’altezza del suo ruolo strategico nel Lazio” conclude Alessio Coronas