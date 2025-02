Sicurezza: “Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine” ad Aranova la raccolta firme lanciata di FdI

Grande affluenza dei cittadini, al banchetto organizzato dal Circolo Leonardo Da Vinci di Fratelli d’Italia Fiumicino

Si è svolto oggi ad Aranova, presso via Michele Rosi 195, nei pressi del centro commerciale La Tartaruga, il banchetto organizzato dal Circolo Leonardo Da Vinci di Fratelli d’Italia Fiumicino, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale “Basta aggressioni contro le Forze dell’Ordine”.

“Ogni giorno, le Forze dell’Ordine svolgono il loro lavoro con dedizione e sacrificio per garantire sicurezza e legalità. Troppo spesso, però, sono vittime di violenze ingiustificate e di una preoccupante impunità per i responsabili. La partecipazione dei cittadini di oggi, ad Aranova, ci dimostra che il territorio è al fianco degli uomini e delle donne in divisa. Questa raccolta firme rappresenta un messaggio chiaro: chiediamo più tutele e pene certe per chi aggredisce chi ci protegge” ha dichiarato il presidente del Circolo, Alessio Di Mitri.

“Sono molto soddisfatta della spontaneità con cui la gente ci ha sostenuti in questa raccolta firme, in pochissime ore abbiamo raccolto più di 200 adesioni – ha dichiarato Federica Cerulli, consigliere – È un segnale importante per noi di Fratelli d’Italia perché questa partecipazione ci fa capire che siamo nella direzione giusta”.

Al banchetto di oggi ha partecipato la senatrice di FdI Ester Milei che ha ribadito i suoi ringraziamenti a tutti gli uomini e le donne in divisa che quotidianamente difendono la nostra libertà.

“Siamo scesi tra la gente per unirci all’abbraccio di tanti cittadini alle nostre donne e uomini in divisa che ogni giorno sono impegnati nella tutela e per la sicurezza di tutti noi – ha dichiarato il capogruppo di FdI Agostino Prete – Una posizione chiara che abbiamo voluto prendere aderendo alla mobilitazione nazionale di Fratelli d’Italia per dire basta alle aggressioni contro le Forze dell’Ordine e per dimostrare che non dimentichiamo i sacrifici che ogni giorno compiono per la nostra sicurezza. Voglio ringraziare il circolo leonardo Da Vinci per l’impegno e l’organizzazione sul territorio e la Senatrice Mieli per aver partecipato con noi in questa importante iniziativa”.

“In questi giorni abbiamo assistito a un susseguirsi di eventi che mettono in luce ancora una volta l’impegno straordinario e la dedizione delle Forze dell’Ordine, a tutela della sicurezza e della legalità del nostro Paese – ha sottolineato Massimiliano Graux, membro provinciale di Fratelli d’Italia – Desidero esprimere un plauso per il lavoro encomiabile svolto quotidianamente da uomini e donne in divisa, spesso in condizioni difficili e rischiose. Allo stesso tempo, condanniamo con fermezza chi, in modo strumentale e ingiustificato, critica e denigra l’operato delle Forze dell’Ordine”.

“Il Circolo Leonardo Da Vinci di Fratelli d’Italia Fiumicino ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e ribadisce l’importanza di fare rete per tutelare chi lavora ogni giorno per la sicurezza del Paese, i cittadini di Aranova hanno sempre supportato Fratelli d’Italia e insieme ad alcuni di loro stiamo studiando iniziative per essere sempre più presenti sul territorio” ha concluso Alessio Di Mitri