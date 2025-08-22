“Sere d’Estate 2025”, Catini: “Gli eventi estivi hanno riscosso grande successo”

“Gli eventi estivi organizzati dall’Amministrazione comunale hanno fino ad oggi registrato un grandissimo successo, attirando un pubblico numeroso. I cittadini hanno dimostrato di gradire la qualità e la varietà delle proposte durante ogni evento finora proposto per le “Sere d’Estate 2025” lo dichiara il Capogruppo della Lista Civica Baccini, Massimiliano Catini.

“L’episodio legato all’uscita inopportuna e imprevedibile di Adriano Pappalardo non può in alcun modo essere imputabile all’Amministrazione – rimarca – Parliamo di un artista noto, che ha avuto l’opportunità di esibirsi sul nostro territorio come tanti altri grandi nomi. La responsabilità di quanto accaduto resta esclusivamente personale e, com’è giusto che sia, il cantante stesso se n’è fatto carico”.

“Sorprende leggere da parte di qualcuno dell’opposizione – ribadisce Catini – che si sarebbe dovuto dare spazio a cantanti originari del territorio, come Daniele Silvestri o Noemi. Mi chiedo come mai, in dieci anni di governo, non sia mai venuto in mente a voi di farli esibire. Comprendiamo che sia difficile ammettere che il calendario di eventi proposto da questa Amministrazione, frutto di un intenso lavoro degli uffici e di tutta la squadra di governo, sia stato apprezzato e abbia dimostrato, ancora una volta, la nostra capacità di essere operativi e concreti, offrendo ai cittadini l’estate che meritano”.

“Non possiamo che ribadire con orgoglio il successo di serate che hanno visto protagonisti artisti di calibro nazionale e internazionale, da Patty Pravo ai Gipsy Kings, che hanno raccolto applausi e complimenti sinceri da parte del pubblico. Invitiamo dunque l’opposizione ad avere l’onestà intellettuale di riconoscere il buon lavoro svolto. I gusti musicali possono essere diversi, ma ciò che conta, e che resta evidente, è la soddisfazione dei cittadini, che è stata ampiamente manifestata” conclude Massimiliano Catini