Semplificazione edilizia, focus a Fiumicino

A Villa Guglielmi l’incontro promosso da Fratelli d’Italia con istituzioni e professionisti del settore

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Fiumicino invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà martedì 4 novembre alle ore 17:30 presso Villa Guglielmi (Via della Scafa 46, Fiumicino). L’evento sarà moderato dalla consigliera comunale Federica Cerulli e si aprirà con i saluti del sindaco Mario Baccini.

Tra i relatori figurano la senatrice Ester Mieli, l’assessore regionale Giancarlo Righini, la consigliera regionale Micol Grasselli, insieme agli assessori comunali Stefano Costa e Angelo Caroccia. Sono inoltre previsti interventi tecnici da parte di architetti e geometri accreditati.

Al centro dell’incontro ci sarà la Legge Regionale n. 12 del 30 luglio 2025, intitolata “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”, che introduce importanti novità in materia urbanistica ed edilizia nella Regione Lazio.

Tra gli aspetti più rilevanti:

– la semplificazione delle procedure autorizzative e di pianificazione, per opere sia pubbliche che private;

– l’introduzione di norme per il recupero di locali interrati, seminterrati e a livello terra, purché conformi ai requisiti di illuminazione e aerazione previsti.

“L’incontro rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per conoscere da vicino le implicazioni della nuova legge, confrontarsi con istituzioni e tecnici e comprendere come gli strumenti introdotti potranno incidere su Fiumicino e sul territorio circostante – dichiara il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Fiumicino – La presenza di referenti istituzionali e professionisti del settore offrirà un valore aggiunto a chi desidera approfondire gli aspetti tecnici e le opportunità concrete che la normativa apre”.