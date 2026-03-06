Da sabato 14 marzo tornano i “Tulipani di Barbabianca” a Torrimpietra

L’evento si svolge nei week-end, dal 14 marzo fino alla fine della fioritura, dalle 9.30 alle 17.30.

di Dario Nottola Da sabato 14 marzo ritornano i “Tulipani di Barbabianca”, il campo di tulipani U-Pick a due passi da Roma e Fiumicino, organizzato dall’azienda agricola Torre in Pietra Carandini. I visitatori potranno raccogliere i propri fiori preferiti direttamente dal campo scegliendo tra più di 35.000 tulipani, di tutte le forme e colori, e creare il proprio bouquet ideale da portare a casa.

Oltre alla raccolta, sarà possibile trascorrere la giornata immersi nella natura, tra i giochi di una volta per tutte le età, allestimenti a tema, gli animali della fattoria e, per i più piccoli, la Caccia al Tesoro con indizi, indovinelli, caccia alle uova e un laboratorio creativo.

Per partecipare all’evento basta acquistare il biglietto online su www.torreinpietracarandini.it. Una volta arrivati potrete munirvi di un cestino, raccogliere i vostri tulipani, farli incartare presso il gazebo e scattare le vostre foto più belle immersi in un mare di colori. L’evento è perfetto per trascorrere una giornata circondati dai colori della primavera.

Durante i week-end di apertura è inoltre possibile fermarsi a mangiare con la tradizionale grigliata in pineta con panini con salsiccia e vino della Cantina del Castello di Torre in Pietra, e la caffetteria. Dal 21 marzo sarà anche possibile deliziarsi con i gustosi piatti di Mozao Street Food.

