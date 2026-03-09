Scuola dell’infanzia di Fregene, Onorati replica all’opposizione: “Il boschetto non fa parte del plesso scolastico”

L’assessore ai Lavori Pubblici interviene dopo la mozione presentata dai consiglieri Di Genesio Pagliuca e Meloni

Dopo le dichiarazioni dei consiglieri di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni sulla mancata sistemazione del boschetto adiacente alla scuola dell’infanzia di Fregene, arriva la replica dell’amministrazione comunale.

A intervenire sulla vicenda è l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati, che chiarisce la posizione del Comune spiegando come l’area citata non rientri nel perimetro del plesso scolastico e, di conseguenza, non possa essere oggetto degli interventi di manutenzione previsti per le pertinenze delle scuole comunali.

“In merito al presunto mancato ripristino del boschetto adiacente alla scuola dell’infanzia di Fregene – spiega l’assessore – le verifiche cartografiche effettuate dagli uffici tecnici evidenziano che l’area boschiva citata ricade all’interno della lecceta ed è una particella distinta ed esterna al perimetro catastale dell’istituto”.

Secondo quanto precisato dall’assessore, l’unica area di pertinenza diretta della scuola è quella del plesso scolastico stesso, già interessata dalle normali attività di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie.

Proprio per questo motivo l’area non rientra nel contratto di manutenzione delle pertinenze scolastiche comunali e l’amministrazione non può programmare interventi su uno spazio che non ha destinazione d’uso scolastica.

“Qualora si volesse valutare una fruizione strutturata del boschetto – prosegue Onorati – sarebbe necessario avviare un iter specifico per inserirlo tra le aree a disposizione dell’istituto, tenendo conto dei vincoli ambientali della lecceta che consentono solo interventi limitati, possibilità già al vaglio dei nostri uffici”.

Per questi motivi, conclude l’assessore, la mozione presentata dai consiglieri di opposizione “già consapevoli della situazione” non potrà trovare accoglimento in consiglio comunale.

“Resta comunque una priorità per l’amministrazione la sicurezza degli edifici scolastici: negli ultimi due anni, infatti, sono stati realizzati, e sono tuttora in corso, numerosi interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree esterne dei plessi scolastici del territorio comunale”.