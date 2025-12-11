Caricamento...

Scuola, cultura e sport, Cerulli: “Nuovi investimenti per il benessere dei giovani e la crescita del territorio”

La Commissione Cultura, Sport e Scuola approva un pacchetto di interventi mirati a educazione, socialità e attività fisica

 

Si è svolta ieri la commissione preventiva dedicata ai settori Cultura, Sport e Scuola, un passaggio chiave in vista dell’approvazione del Bilancio comunale. La seduta ha confermato la volontà dell’Amministrazione di investire in modo significativo nei servizi educativi, nella promozione culturale e nello sviluppo sportivo del territorio.

 

Scuola: fondi per progetti educativi e riqualificazione degli spazi

 

Una parte consistente delle risorse sarà destinata al sistema scolastico. I fondi finanzieranno progetti di educazione emotiva, percorsi di introspezione per i più piccoli e attività dedicate al rispetto delle diversità. Previsti anche interventi che includono attività di relazione con gli animali, in un approccio più strutturato rispetto alla tradizionale pet therapy, oltre a iniziative culturali rivolte al mondo della scuola. Investimenti specifici riguarderanno i giardini di asili nido e scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi esterni e del tempo trascorso dai bambini all’aria aperta.

 

Cultura: un’estate di eventi a Villa Guglielmi

 

Sul fronte culturale, l’Amministrazione sta definendo un programma estivo di ampio respiro che avrà come centro Villa Guglielmi che offrirà un palco per i saggi di fine anno e ospiterà spettacoli teatrali, musicali e di danza. Un’iniziativa che abbraccia la cultura a 360° e che valorizza le realtà artistiche locali. Sono inoltre previsti bonus per progetti culturali promossi dal Comune, comprese iniziative dedicate ai parchi cittadini e la valorizzazione del porto di Claudio e del porto di Traiano. Confermato anche il contributo “Primi Passi”, rivolto alle famiglie con bambini molto piccoli che necessitano dell’asilo nido.

 

Sport: più risorse e nuove idee per i giovani

 

Il settore sportivo potrà contare su ulteriori fondi finalizzati alla promozione dell’attività fisica tra i giovani, considerata un elemento fondamentale per la salute sia fisica sia mentale. Tra le ipotesi allo studio figurano giornate interamente dedicate allo sport e la creazione di una “Olimpiade del territorio”.

 

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto – afferma Federica Cerulli, presidente della Commissione Scuola e consigliera comunale di Fratelli d’Italia Fiumicino – e ringrazio i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto queste proposte e il mio assessore di riferimento, che è il Sindaco. Questi interventi rafforzano la nostra visione di comunità, attenta alla crescita dei bambini e alla cultura e allo sport come strumenti di coesione e benessere“.

 

 

 

