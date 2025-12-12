Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 12 Dicembre 2025

Fiumicino, al via gli Open Day dei servizi educativi 0-6 per l’anno 2026-2027

Strutture aperte per presentare servizi e approcci educativi delle realtà scolastiche.

 

Il Coordinamento pedagogico del Comune di Fiumicino ha organizzato alcune giornate di Open Day per offrire, alle famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli all’anno scolastico 2026-2027, l’opportunità di conoscere da vicino le strutture.

Un’occasione preziosa per scoprire l’ambiente, i servizi e l’approccio educativo che caratterizzano le nostre realtà scolastiche. Tutte le informazioni consultando il link: Open Day – Servizi Educativi 0-6 – 2026-2027

Scritto da Fiumicino Online
