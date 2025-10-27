Scossa nel centro moderato: il Polo di Fiumicino cambia volto

Dopo l’adesione di Balletta a Forza Italia, Azzolini e Petralia rilanciano il progetto civico

Il Consiglio comunale di Fiumicino perde il Polo dei Moderati, la prima realtà politica che — con un comunicato del 10 gennaio 2022 — aveva ufficialmente proposto la candidatura di Mario Baccini a sindaco.

“Con molto stupore abbiamo appreso dai mezzi di informazione che il consigliere comunale Mario Balletta, unico eletto nella nostra lista del Polo dei Moderati — lista che contribuì in modo determinante all’elezione di Baccini nel 2023 —, pur mantenendo la carica di consigliere comunale, è transitato nel partito di Forza Italia insieme ad altri esponenti” dichiarano Orazio Azzolini (Energie per Fiumicino) e Gianfranco Giuseppe Petralia (Movimento dei Moderati).

I due fondatori del Polo aggiungono: “Nel rivolgere a Mario Balletta i nostri auguri di buon lavoro, riteniamo tuttavia cessata la partecipazione al Polo dei Moderati della compagine Insieme per Fiumicino, di cui il consigliere faceva parte”.

Azzolini e Petralia precisano inoltre che, dopo questa uscita “Il Polo dei Moderati continuerà la propria attività politica attraverso le due forze che ne restano parte integrante — il Movimento dei Moderati e Energie per Fiumicino — coerentemente unite nel portare avanti i progetti per la città già concordati”.

Riguardo agli aspetti organizzativi, i rappresentanti del Polo annunciano che “Il logo originario verrà modificato quanto prima, per adeguarlo alla nuova situazione politica; la nuova versione sarà poi resa pubblica”.

“Alla luce di quanto accaduto — concludono Azzolini e Petralia — il Polo dei Moderati, pur non avendo mai avuto un reale coinvolgimento da parte dell’attuale maggioranza, assume ora una posizione indipendente. Continueremo comunque a seguire con attenzione le problematiche cittadine, mantenendo vivo il nostro impegno e, se necessario, facendo sentire la nostra voce“.