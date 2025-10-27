Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 27 Ottobre 2025

Scossa nel centro moderato: il Polo di Fiumicino cambia volto

Dopo l’adesione di Balletta a Forza Italia, Azzolini e Petralia rilanciano il progetto civico

 

Il Consiglio comunale di Fiumicino perde il Polo dei Moderati, la prima realtà politica che — con un comunicato del 10 gennaio 2022 — aveva ufficialmente proposto la candidatura di Mario Baccini a sindaco.

 

Con molto stupore abbiamo appreso dai mezzi di informazione che il consigliere comunale Mario Balletta, unico eletto nella nostra lista del Polo dei Moderati — lista che contribuì in modo determinante all’elezione di Baccini nel 2023 —, pur mantenendo la carica di consigliere comunale, è transitato nel partito di Forza Italia insieme ad altri esponenti” dichiarano Orazio Azzolini (Energie per Fiumicino) e Gianfranco Giuseppe Petralia (Movimento dei Moderati).

 

I due fondatori del Polo aggiungono: “Nel rivolgere a Mario Balletta i nostri auguri di buon lavoro, riteniamo tuttavia cessata la partecipazione al Polo dei Moderati della compagine Insieme per Fiumicino, di cui il consigliere faceva parte”.

 

Azzolini e Petralia precisano inoltre che, dopo questa uscita “Il Polo dei Moderati continuerà la propria attività politica attraverso le due forze che ne restano parte integrante — il Movimento dei Moderati e Energie per Fiumicino — coerentemente unite nel portare avanti i progetti per la città già concordati”.

 

Riguardo agli aspetti organizzativi, i rappresentanti del Polo annunciano che “Il logo originario verrà modificato quanto prima, per adeguarlo alla nuova situazione politica; la nuova versione sarà poi resa pubblica”.

 

“Alla luce di quanto accaduto — concludono Azzolini e Petralia — il Polo dei Moderati, pur non avendo mai avuto un reale coinvolgimento da parte dell’attuale maggioranza, assume ora una posizione indipendente. Continueremo comunque a seguire con attenzione le problematiche cittadine, mantenendo vivo il nostro impegno e, se necessario, facendo sentire la nostra voce“.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Azzolini Balletta Petralia
Articoli correlati
Sport

A Fiumicino torna la "Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma", in programma domenica 7 dicembre

lunedì, 27 Ottobre 2025
Cronaca

Isola Sacra si veste di verde: in arrivo il nuovo Parco Urbano in via Monte Solarolo

lunedì, 27 Ottobre 2025
Sport

Fregene 1948 inarrestabile: sesta vittoria consecutiva e primato solido

lunedì, 27 Ottobre 2025
Cronaca

Fregene: DTP per la manifestazione "Legalmente Marciando-io gioco pulito"

lunedì, 27 Ottobre 2025
Arte e Fantasia di Lia Onda

Il venticello d’autunno

lunedì, 27 Ottobre 2025
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Parco da Vinci: Halloweekend
Centro Studi GoPrinz