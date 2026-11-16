Sciopero USB, Di Genesio Pagliuca: “Subito l’internalizzazione dei servizi comunali”

Il PD di Fiumicino esprime vicinanza ai lavoratori in sciopero e sollecita l’amministrazione a mantenere gli impegni: “Il welfare pubblico si difende investendo sulle persone, non con gli annunci”

In occasione dello sciopero proclamato da USB per lunedì 16 novembre, il Partito Democratico di Fiumicino esprime la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno incrociato le braccia per rivendicare salari adeguati, maggiori tutele, sicurezza, dignità professionale e la difesa del welfare pubblico.

A intervenire è il capogruppo del PD in Consiglio comunale, Ezio Di Genesio Pagliuca, che richiama l’attenzione sul valore del lavoro di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali alla collettività.

“A chi ogni giorno garantisce servizi essenziali per la collettività – sottolinea Di Genesio Pagliuca – non si possono continuare a chiedere sacrifici, precarietà e flessibilità senza riconoscere il giusto valore al lavoro svolto”.

Il capogruppo dem porta quindi il tema dello sciopero sul piano locale, indicando nell’internalizzazione dei servizi una delle priorità per Fiumicino e chiedendo all’amministrazione comunale di dare seguito agli impegni assunti. “Anche a Fiumicino dobbiamo dare seguito a un impegno preciso: lavorare per l’internalizzazione dei servizi. L’amministrazione comunale mantenga le promesse e passi dalle parole ai fatti. È una questione di dignità per il personale, ma anche di qualità e continuità dei servizi offerti ai cittadini”.

“Come opposizione – conclude Di Genesio Pagliuca – continueremo a incalzare la maggioranza affinché questo percorso diventi finalmente concreto. Il welfare pubblico non si difende con gli annunci, ma investendo sulle persone che ogni giorno lo rendono possibile”.

Una presa di posizione che si chiude con un messaggio netto a sostegno delle rivendicazioni sindacali: “Il lavoro vale e i diritti non si svendono”.