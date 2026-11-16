Porto turistico-crocieristico, Forza Italia: “Sgombero dei bilancioni legittimo. Ora il PD chiarisca la propria posizione”

Il partito azzurro rivendica la coerenza della maggioranza sul progetto: “Un’opera strategica per il futuro di Fiumicino, la riqualificazione del territorio e lo sviluppo turistico e occupazionale”

Forza Italia Fiumicino ribadisce il proprio sostegno alla piena legittimità dell’operazione di sgombero dei bilancioni occupati, effettuata lo scorso 12 novembre dalla Prefettura di Roma. Una posizione chiara, che si inserisce in un orientamento altrettanto netto sul progetto del porto turistico-crocieristico, condiviso con il resto della maggioranza che amministra la città.

A mancare, secondo gli esponenti azzurri, sarebbe invece una posizione univoca da parte del Partito Democratico di Fiumicino, che finora non avrebbe espresso un orientamento ufficiale e condiviso sul progetto, al di là di alcune dichiarazioni individuali.

“Auspichiamo che il PD faccia finalmente chiarezza in occasione del Consiglio comunale straordinario convocato per il prossimo primo dicembre. È arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità e spiegare ai cittadini quale sia la posizione del partito su un’opera così importante per il futuro della città”.

Forza Italia richiama inoltre il percorso amministrativo e istituzionale che ha portato avanti il progetto, ricordando il ruolo dell’ex sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, esponente del PD, nella sua impostazione iniziale e quello del Commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, attuale sindaco di Roma e figura di primo piano del Partito Democratico nazionale.

“Pretendiamo chiarezza da chi ha contribuito a governare questo percorso. Non si può oggi evitare di assumere una posizione, soprattutto su un progetto che ha radici anche nelle scelte delle precedenti amministrazioni”.

Gli esponenti di Forza Italia rivendicano quindi la coerenza della propria linea amministrativa e il sostegno a un’opera che, pur essendo stata ereditata, viene considerata strategica per lo sviluppo del territorio.

“Crediamo fortemente in un progetto che può rappresentare un’occasione concreta di riqualificazione di un’area degradata da decenni, oltre che un motore di sviluppo turistico ed economico e di nuove opportunità occupazionali per il nostro Comune”.

L’obiettivo, secondo Forza Italia, è accompagnare Fiumicino verso una nuova dimensione, valorizzandone la posizione geografica e le potenzialità infrastrutturali, turistiche e commerciali.

“Fiumicino è destinata a diventare sempre più la porta del Mediterraneo e un punto di riferimento centrale nello scenario nazionale ed europeo. Noi siamo pronti ad affrontare queste sfide a testa alta, con una posizione chiara e assunzione di responsabilità. Al Partito Democratico, invece, chiediamo una risposta semplice: da che parte sta?”.