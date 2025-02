Sanità Pubblica: il PD lancia la Campagna di mobilitazione, per servizi e strutture, sul territorio di Fiumicino

“Rafforzare i servizi presso la Casa della Salute di Palidoro e la realizzazione dell’Ospedale di Prossimità a Fiumicino”

di Dario Nottola

Il Pd lancia una Campagna di mobilitazione per “rafforzare” i servizi presso la Casa della Salute di Palidoro e per sollecitare l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’atteso Ospedale di Prossimità a Fiumicino presso la sede del poliambulatorio in via Coni Zugna.

E’ quanto emerso a Maccarese, presso il Circolo Pd “Milani”, dove si è svolta un’ “importante e partecipata” assemblea pubblica sulla sanità locale. Introdotta dalla segretaria Luana Magionesi ed arricchita dai contributi dei cittadini presenti e di quelli della segretaria dell’Unione Comunale e Consigliera regionale Michela Califano, del Consigliere Comunale Fabio Zorzi, del membro della commissione sanità regionale, Massimiliano Valeriani, dell’ onorevole Paolo Ciani, oltre che di esponenti della Cgil e dell’Avo, è stata l’occasione per dare seguito agli incontri che la Segreteria provinciale del Pd sta organizzando in tutti i Distretti sanitari della Provincia di Roma.

“Si è deciso di avviare, su tutto il Comune di Fiumicino, coincidente col Distretto di Fiumicino della Asl Roma3, una Campagna di mobilitazione generale per rafforzare l’azione della sottoutilizzata Casa della Salute di Palidoro e l’immediata costruzione dell’ Ospedale di Prossimità a Fiumicino presso la sede di via Coni Zugna. Due obiettivi chiari per rafforzare il diritto costituzionale alla sanità pubblica”, informa Raffaele Megna, della Segreteria Provinciale Pd con incarico sulla sanità che, da mesi, sta girando tutti i Distretti sanitari della Provincia di Roma per monitorare insieme ai circoli territoriali del Pd le situazioni sanitarie locali ed insieme agire con mobilitazioni che “coinvolgano tutte le realtà sociali e sindacati che abbiano a cuore la Sanità Pubblica”.

Per Luana Magionesi, segretaria Circolo PD “Milani” di Maccarese “L’azione politica di questo circolo sarà concentrata, nelle prossime settimane, in una mobilitazione per rendere veramente operativa la Casa della Salute di Palidoro, fulcro di una sanità territoriale diffusa”.

“È fondamentale potenziare la sanità territoriale per salvaguardare i servizi essenziali e garantire il diritto alla salute per ogni cittadino”, conclude Califano.