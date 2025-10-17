Roberto Severini nuovo segretario comunale di Forza Italia a Fiumicino “Competenza, visione e concretezza per il futuro della città”

Eletto all’unanimità, subentra a Raffaello Biselli: con lui entrano nel partito Giua, De Pascali e Balletta

di Fernanda De Nitto

Roberto Severini, attuale Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, è stato eletto all’unanimità segretario comunale di Forza Italia, succedendo a Raffaello Biselli. Con lui sono confluiti nel partito politico Francesca De Pascali, Valentina Giua e Mario Balletta, mentre era già membro il consigliere comunale Alessio Coronas. Ad oggi quindi sono cinque i rappresentanti di Forza Italia sugli scranni dell’assise consiliare di Fiumicino.

Nel suo discorso il neo segretario del partito politico ha illustrato il suo programma elettorale ringraziando in particolare il Sindaco Baccini e tutto gli esponenti del partito per averlo supportato in questa importante scelta.

“L’elezione a segretario comunale è un impegno che assumo con serietà, entusiasmo e spirito di servizio. La mia storia amministrativa nasce dal mondo civico, circa venti anni fa, con un percorso fatto di ascolto, di radicamento sul territorio e di battaglie per la trasparenza – ha affermato Roberto Severini nel suo discorso di insediamento – Oggi quel percorso si rinnova e si rafforza grazie all’ingresso della componente di Crescere Insieme nella grande casa di Forza Italia, il partito che più di ogni altro ha saputo rappresentare e difendere i valori del liberalismo, della libertà economica, del merito, dell’europeismo responsabile e dell’amore per l’Italia. Il nostro territorio ha bisogno di una politica fatta di competenza, visione e concretezza e in questo il partito sarà sempre di più un punto di riferimento per chi crede nella buona politica, nel rispetto delle istituzioni, nella libertà individuale e nella solidarietà sociale. Insieme costruiremo un futuro migliore perchè Fiumicino ha bisogno di un centrodestra forte, unito e radicato nei territori” ha concluso Roberto Severini.

Il segretario ha poi illustrato alla platea tutti i punti del suo programma elettorale che riguardano la presenza del partito nel territorio e in tutte le località, la valorizzazione di esperienze e competenze, la formazione politica con giovani e donne protagoniste, il superamento dei personalismi e l‘ascolto sul territorio anche mediante l’apertura di una sede dedicata ai cittadini.

Presenti al congresso alcuni dei massimi rappresentanti del partito, dal nazionale, al provinciale e al regionale, tra cui, tra gli altri il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, il senatore Claudio Lotito, il capogruppo al consiglio regionale del Lazio Giorgio Simeoni, il deputato Alessandro Battilocchio coordinatore per la Provincia di Roma, e Giuseppe Cangemi, Vice Presidente del Consiglio Regionale.

Per l’Amministrazione Comunale di Fiumicino era presente il Sindaco Mario Baccini, insieme con alcuni membri della giunta e del consiglio comunale.

“Il congresso di Forza Italia costituisce un momento molto importante per la vita politica della Città che con caparbietà sta portando avanti nuove sfide tra portualità e aeroporto – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante il congresso – L’apertura al mondo civico di Forza Italia si sta realizzando grazie al poderoso impegno di Antonio Tajani, che ha avuto una visione del partito aperta ai territori e alle sue molteplici realtà. L’annessione di Severini, Giua, Balletta e De Pascali al partito rilancia l’azione politica sul territorio attraverso un’idea di centrodestra che si sta concretizzando. La Città da qui ai prossimi anni, grazie a una serie di investimenti, potrà essere attrattiva nella portualità e nel settore aeroportuale incentivando risorse ed attività per fare di Fiumicino una delle realtà più importanti, anche in contesti internazionali” ha concluso il Primo Cittadino, augurando un buon lavoro alla nuova compagine consiliare congratulandosi con il neo eletto segretario comunale Roberto Severini e con tutti i consiglieri che sono confluiti, attraverso il congresso, in Forza Italia.