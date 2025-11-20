Riqualificazione del patrimonio regionale: 2milioni di euro ai Comuni del Lazio

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino esprime grande soddisfazione: “La presenza di Fiumicino tra i Comuni destinatari è un riconoscimento importante”

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Fiumicino accoglie con favore il recente intervento della Regione Lazio, che conferma l’impegno concreto nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio pubblico. Con un nuovo stanziamento di 2 milioni di euro destinati a dieci Comuni del territorio regionale, tra cui Fiumicino, prende forma un percorso strutturato di riqualificazione degli immobili regionali, volto a restituire funzionalità e nuovi spazi alla collettività.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante investimento messo in campo dalla Regione Lazio destinato alla riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale, coinvolgendo 10 Comuni, tra cui anche Fiumicino” lo dichiarano i Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Fiumicino Feola, Fata, Cerulli e Prete.

“La misura – proseguono – è stata approvata con una delibera di Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Tutela del Patrimonio, Fabrizio Ghera, che già dallo scorso anno ha avviato un percorso di rafforzamento degli accordi con le amministrazioni comunali per recuperare e valorizzare immobili di proprietà regionale. I fondi sosterranno sia accordi già in essere che nuove collaborazioni finalizzate alla riqualificazione dei beni pubblici, con l’obiettivo di restituirli ai cittadini attraverso interventi concreti e diffusi sui territori”.

“Si tratta di un intervento significativo – affermano – che conferma la volontà della Regione di investire su progetti concreti di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico. La presenza di Fiumicino tra i Comuni destinatari è un riconoscimento importante, che permetterà di avviare interventi attesi da tempo e di migliorare spazi e beni che potranno tornare a disposizione della collettività”.

“Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino continuerà a sostenere e promuovere ogni iniziativa volta alla valorizzazione del territorio, in sinergia con le istituzioni regionali e locali, nell’interesse dei cittadini e della crescita complessiva della città” concludono gli esponenti del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino