Ostia Antica miglior sito archeologico d’Italia

Il Parco archeologico premiato con il GIST-ACTA Award. A marzo visite speciali, eventi e appuntamenti tra Ostia e Fiumicino

di Dario Nottola

Il Parco archeologico di Ostia Antica ha conseguito il premio GIST-ACTA Archeological & Cultural Tourism Award come miglior sito archeologico italiano.

Il GIST è il Gruppo Stampa Italiana Turistica e il Premio è stato istituito per dare il giusto riconoscimento ai musei, siti archeologici, destinazioni e giornalisti che si impegnano nella promozione e divulgazione del turismo culturale ed archeologico.

“Siamo dunque onorati e molto soddisfatti per questo riconoscimento”, il commento del Parco archeologico.

A ritirare il Premio in rappresentanza del Parco Dario Daffara, responsabile dei Servizi Educativi. Intanto, scattano appuntamenti e visite guidate speciali, nel mese di marzo, all’interno dei siti archeologici di Ostia Antica e Fiumicino.

L’8 marzo in programma l’appuntamento “Donne di Ostia:visita al Museo Ostiense” con alle 15 la visita guidata gratuita all’Archivio Fotografico del Parco archeologico di Ostia antica, vera memoria storica della storia degli Scavi. Sempre in occasione della Giornata Internazionale della Donna tutti i Luoghi della cultura del Parco saranno a ingresso gratuito per le donne. Il 13 i Servizi Educativi del Parco parteciperanno a Firenze, a Didacta, l’evento più importante sulla formazione e l’innovazione del mondo della scuola.

Con l’occasione sarà presentato il progetto “Luce sull’antico”, laboratori di ceramica e di inclusione territoriale a Ostia antica. Ancora il 13, nell’ambito del Master Archéologie Sciences pour l’Archéologie – Aix-en-Provence, il Direttore del Parco, Alessandro D’Alessio, terrà un seminario dal titolo “Il Parco archeologico di Ostia Antica tra scienza dell’antichità e gestione del contemporaneo”. Il 14, alle 10, in agenda una visita guidata all’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano, a Fiumicino, tra natura e cultura, con la presentazione del progetto europeo Green Heritage.

Nella stessa data con “Dai una rinfrescata?” alle 15 una visita guidata per ub viaggio nelle case Ostiensi di Ostia Antica tra politiche abitative e domus di prestigio. Infine, il 15, alle 11, presso la Sinagoga di Ostia Antica sarà inaugurata la Biennale d’Arte Arte “Arte in Memoria” giunta alla sua 12° edizione.