Rinnovo CCNL Trasporto Aereo, Pellecchia (Fit-Cisl): “Risultato positivo per valorizzare tutte le professionalità”

“Adesso ci sono le condizioni per implementare la parte generale per avere un CCNL di settore completo”

“Il rinnovo della Parte Generale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo è un risultato importante per tutto il personale di settore, nel percorso che ci vede impegnati a garantire la giusta tutela delle condizioni di lavoro e una più adeguata valorizzazione di tutte le professionalità. Un passaggio da tempo atteso, frutto di relazioni sindacali condotte con responsabilità e tenacia, in uno scenario caratterizzato dal continuo evolversi del quadro del trasporto aereo mondiale” lo dichiara il Segretario Generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia

“L’intesa rende più solido l’impianto normativo e, soprattutto, stabilisce una scadenza specifica della Parte Generale che non è subordinata al rinnovo delle altre sezioni che compongono il Ccnl – aggiunge il Segretario Nazionale Monica Mascia (vedi foto) – Abbiamo ottenuto diversi risultati in materia di formazione; ridefinizione delle regole sul tema appalti e subappalti; previsione di possibili aggiornamenti nell’ambito della estensione della previdenza complementare anche per il personale assunto a tempo determinato; istituzione cassa sanitaria nonché ferie e permessi solidali; sviluppo politiche per tutela della parità di genere; misure atte a contrastare il fenomeno delle aggressioni; lavoro agile e diritto alla disconnessione. Prossimo passo il rinnovo delle sezioni specifiche Gestori aeroportuali e Fairo (relativo ai lavoratori delle compagnie aeree straniere operanti in Italia) per cui il percorso negoziale si è già attivato, augurandoci che giunga a una rapida e positiva conclusione con soddisfazione di tutte le parti coinvolte”.

“Il rinnovo è di vitale importanza per la regolazione di tutta la filiera del settore che nel nostro Paese genera milioni di posti di lavoro. Un comparto – conclude Salvatore Pellecchia – che nel 2024, con oltre 197 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti italiani, ha stabilito il nuovo record di settore superando il precedente del 2019 con 192 milioni di passeggeri. Adesso ci sono le condizioni per implementare la parte generale anche con le sezioni specifiche in maniera tale da avere un CCNL di settore completo”.