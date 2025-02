Rinnovo CCNL Trasporo aereo, Giua: “Sono molto soddisfatta per questo importante atto”

“Un ringraziamento all’ex Senatore De Vecchis, uno dei promotori di tutto l’iter burocratico amministrativo”



di Fernanda De Nitto

Valentina Giua, consigliera comunale e responsabile del Caf Patronato, particolarmente vicina alle tematiche sindacali ed occupazionali, ha espresso il proprio parere favorevole rispetto alla firma del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo, quale importante atto necessario a regolamentare procedure e metodologie comuni tra imprese e lavoratori aeroportuali.

“Sono molto soddisfatta per questo importante atto siglato da tutte le associazioni di categoria e sindacati impegnati nel settore aeroportuale derivante da un comune impegno intrapreso per la tutela dei lavoratori, al fine di garantire a tutti la necessaria equità, sicurezza e maggiori certezze rispetto alle tipologie di contratto in essere, volte a contrastare precarietà e insicurezze” ha dichiarato Giua

“Un ringraziamento all’ex Senatore William De Vecchis per essere stato uno dei promotori di tutto l’iter burocratico amministrativo che ha portato alla firma di questo importante atto destinato a garantire riforme serie e concrete, istituito con lo scopo di agevolare le condizioni lavorative di migliaia di donne e uomini impiegati presso gli scali aeroportuali con azioni sociali, formative e di salvaguardia ambientale” ha concluso la consigliera comunale