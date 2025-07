Revoca appalto asilo nido, M5S Fiumicino: “La realtà smentisce le smentite”

“Chiediamo ora che venga fatta piena chiarezza sulle responsabilità politiche e amministrative”

“Apprendiamo con soddisfazione che l’Amministrazione ha finalmente avviato le procedure di revoca dell’appalto relativo alla gestione dell’asilo nido comunale, assegnato a una società colpita da un’interdittiva antimafia. Una decisione doverosa e non più rinviabile” lo dichiarano gli esponenti del Movimento 5 Stelle Fiumicino.

“Sorprende però – sottolineano – il cambio di passo rispetto alle dichiarazioni iniziali dell’Amministrazione stessa, che dopo l’inchiesta pubblicata dalla testata ‘La Stampa’, le prese di posizione pubbliche della Senatrice Alessandra Maiorino e i numerosi comunicati stampa delle opposizioni, aveva affermato di non avere elementi per credere alle segnalazioni ricevute, arrivando addirittura a minacciare querele contro chi ne avesse parlato danneggiando l’immagine dell’amministrazione”.

“Oggi i fatti parlano chiaro – rimarcano – l’Amministrazione ha dovuto riconoscere la fondatezza delle denunce sollevate e procedere di conseguenza”.

“Un ringraziamento va alla stampa libera, che con serietà ha svolto il proprio ruolo di vigilanza e informazione, e alle forze politiche di opposizione, che non hanno mai abbassato l’attenzione su una vicenda tanto delicata, agendo nell’interesse della legalità e della trasparenza amministrativa. Chiediamo ora che venga fatta piena chiarezza sulle responsabilità politiche e amministrative che hanno permesso a una realtà, non in possesso dei requisiti antimafia, di aggiudicarsi un appalto pubblico così importante, destinato ai nostri bambini. La trasparenza non è una minaccia, ma una garanzia per i cittadini” concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle Fiumicino